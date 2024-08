Es nuestro sueño y objetivo: familiares de Rafa no dejan de buscarlo; su caso fue de los primeros en Xalapa

La desaparición de Rafael Espinosa Gutiérrez rompió a su familia. Tras once años de buscarlo, su madre cayó enferma y dejó de hablar y caminar, por lo que ahora quien se quedó con la tarea de buscarlo es su tía María Elena Gutiérrez.

Ella narra que su madre era quien hizo ese trabajo de buscarlo, pero con el paso de los años no resistió el dolor y ahora ya no puede seguir, “así que en su nombre sigo las indagaciones porque la ausencia de Rafa es un dolor que no deja a la familia”.

Tras once años de buscarlo, su madre cayó enferma y dejó de hablar y caminar

¿Qué sabe la familia de Rafa sobre su desaparición?

Rafa, como toda la familia le decía, comenta que desapareció el 15 de agosto del 2013. Trabajaba en el Tribunal de Veracruz (TEEV), era época electoral, por lo que salió tarde del trabajo y acudió a comer tacos con varios compañeros.

Su tía y madre son parte del colectivo “Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz”, en ese tiempo él tenía 34 años.

Fue mediante las investigaciones, comenta que se sabe que salió de trabajar, fue a comer tacos con sus compañeros, pero ya no regresó a su casa. No obstante, hay algunas versiones distintas, pero aún ahora considera que se trata de conjeturas.

Hay quienes dicen que al llegar a caja se lo llevaron en una camioneta, “pero creo que de ser así él hubiera gritado, hubiera pedido auxilio, pero no fue así”, indica.

En ese tiempo, agosto de 2013, Rafa fue de los primeros casos de desaparecidos en Xalapa. Se puso la denuncia al otro día y las autoridades pidieron a la familia esperar y no hacerlo público, “lo que fue un error porque nunca avanzó la investigación y tal vez se hubiera podido hacer más”.

Rafa, como toda la familia le decía, comenta que desapareció el 15 de agosto del 2013. Trabajaba en el Tribunal de Veracruz (TEEV)

Recuerda que se les pidió que no pusieran letreros o anuncios o que saliera al público la desaparición de Rafael y esperaron durante quince días. “Se nos dijo que era mejor esperarnos a ver si se comunicaba con alguien, pero no pasó nada”.

A partir de ese momento la familia se quebró. Había tanto miedo y angustia. Él dejó siete pequeños que tuvieron que crecer sin su padre. “Pero prefiero no comentar sobre el gran sufrimiento que han pasado estos pequeños que ahora ya son mayores”, dice.

Indica que el papá de Rafa falleció durante la pandemia y aunque han pasado once años la familia no dejará de buscarlo. “Lo haremos hasta que las fuerzas nos aguanten”.

Su tía y madre son parte del colectivo "Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz", en ese tiempo él tenía 34 años

Comparte que ha sido una tragedia para una familia, que nunca había tenido ningún problema.

Desde el 15 de agosto de 2013 cambió la vida de la familia. “Debo decirle que su desaparición forzada fue de las primeras en Xalapa y no sabíamos que hacer. Uno piensa que no le va a tocar, que eso está muy lejos, pero no fue para nosotros”.

Han sido días y momentos difíciles, “porque todo lo que hacemos para hallarlo con vida, porque es nuestro sueño y objetivo”.

Cuando Rafa desapareció no había Comisión Estatal de Búsqueda

Señala que en ese tiempo no había Comisión de búsqueda, no había Ley de Desaparición Forzada, “no había nada”.

Fueron de las primeras madres, porque iba con su hermana la madre de Rafael, en ir a la Ciudad de México a denunciar el caso ante la Procuraduría General de la República.

Allá llegaban familias que también tenían desaparecidos y se iniciaron los grupos de búsqueda y la exigencia de que aparezcan con vida. Pero, agrega, han pasado 11 años y se siguen acumulando familias con desaparecidos en Xalapa, Veracruz y el país, en general.

Señala que en ese tiempo no había Comisión de búsqueda, no había Ley de Desaparición Forzada, "no había nada"

Así que le digo que la ley y todo lo que hagan los gobiernos, de todos los niveles, no sirve para mucho, “porque si no buscan y hallan a nuestros familiares, significa que no sirve para mucho sus acciones".

Remarca que hacen falta más acciones de justicia para encontrar la verdad. “Hemos tenido reuniones, infinidad de veces, acuerdos y juntas, pero los desaparecidos se siguen acumulando en este país, así que hay que cambiar el sistema para que no siga ocurriendo este delito que lástima a tantas familias".