Familiares de víctimas del derrumbe en colonia 9 de Abril no denunciarán a CMAS

El padre de la joven que murió sepultada, junto con su bebé y su esposo a causa de un derrumbe en la colonia 9 de Abril, en esta ciudad, Edilberto Argüelles Velázquez, dice que no presentará una denuncia en contra de la CMAS debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo una investigación.

¿Qué pasó durante la reunión de los familiares de las víctimas y el alcalde?

Durante la mañana de este martes, 10 de septiembre, Edilberto, su esposa y familiares de las víctimas se reunieron con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien les garantizó su apoyo.

De acuerdo con Edilberto, el edil se comportó a la altura; "fue muy amable y muy humanista, entonces, pues no considero presentar una demanda o denuncia".

También señala que el alcalde les precisó que hay una investigación de parte de la FGE y que obviamente serán esas investigaciones las que definan la posibles causas de los hechos.

Además, durante las diligencias, serán tomados en cuenta los señalamientos que se han realizado en contra de la CMAS, por el hecho de que supuestamente no atendió una fuga de agua que pudo haber debilitado el terreno.

"Indemnización no habrá por el momento, pero sí un apoyo para sustentar el problema; considero que no hay necesidad de alguna demanda y que todo será por la vía de la paz... no accionaré otro medio para buscar justicia", sostiene.

También señala que el alcalde los apoyó con algunos muebles y otros objetos de primera necesidad para que puedan salir adelante.

La colonia 9 de Abril se ubica en la zona de las colonias Veracruz, Lomas de Chapultepec y Plan de Ayala / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Asimismo, dice estar en desacuerdo con el dictamen de Protección Civil Municipal, pues establece que la zona en donde estaba construida su casa, en la calle Poniente 2, sufrió el deslave por las fuertes lluvias de la temporada y el reblandecimiento del suelo.

Aunque estaba decidido a proceder legalmente en contra de la CMAS, finalmente señala que dejará que las investigaciones realizadas por la FGE concluya con la esperanza de que se haga justicia.

Cinco días de la tragedia

El derrumbe ocurrió la noche del pasado jueves, 5 de septiembre, cuando una intensa masa de lodo y barro cayó sobre la casa de tres pisos de Edilberto y la destruyó.

Además, entre los escombros murieron sepultados Jazmín, de 23 años; su esposo Jesús, de 20 y su hija de seis meses.

Mientras tanto, Edilberto, su esposa y otros dos hijos lograron salir del lodo para pedir ayuda.

En el lugar de los hechos, ese día el director de Protección Civil Municipal, Luis Sardiña Salgado, señaló que la causa del derrumbe pudo haber sido una fuga de agua y las lluvias.

Además, vecinos de la calle Poniente 2 coincidieron con él y a la fecha no dejan de culpar a la CMAS, pues la fuga de agua fue reportada desde la mañana.

El sepelio de las tres víctimas se registró el pasado domingo, cuando familiares y amigos se reunieron en el panteón Bosques de Xalapa para darles el último adiós entre llantos. Los rezos se realizan por las noches en la casa de la familia de Jesús, en la calle Abedúl, de la colonia Une-PRI.