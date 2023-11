Familiares exigen a CFE esclarecer deceso de trabajador en La Angostura

Veracruz, Ver.- A más de un mes de su deceso, familiares de Víctor García Colorado exigen a las autoridades esclarecer las causas de su muerte pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha dado informes y se presume que hubo negligencias que pudieron causar el accidente donde perdió la vida mientras realizaba una inspección de las instalaciones de la Angostura.

De acuerdo con Valeria, hermana de la víctima, el accidente ocurrió el pasado 24 de septiembre en medio de muchas irregularidades que se fueron haciendo más notorias cuando directivos de la paraestatal se negaron a hablar del tema, no proporcionaron información y actuaron cuatro días después para rescatar el cuerpo.

Explica que su hermano tenía alrededor de 18 meses trabajando para la CFE con base en Malpaso, Chiapas, aunque anteriormente había prestado sus servicios a través de terceros.

En estas últimas semanas había sido comisionado para la central de La Angostura, donde ocurrió el accidente que le costó la vida.

“Yo hablé con él en la madrugada del 24 de septiembre, él siempre se paraba muy temprano y hablamos para saber uno del otro, me preguntaba por mis papas, por la noche me contacto un desconocido por Facebook y me pregunto si era familiar de mi hermano, yo le dije que si, me asuste, intuí que había pasado algo pero no me dio información, solo me dio unos teléfonos para que contactara y que me dieran información”, expone.

A partir de ese momento, la angustia fue aumentando cuando se le negó detalles sobre el estado de su hermano y se limitaron a informarle que había tenido un accidente.

“Tuve que pelear para que me dieran información, me comunique a su base y me dijeron que había habido un accidente pero que no sabían nada porque estaba comisionado en otro lado, en la central de la Angostura me dijeron que solo sabían del accidente pero que no tenían información, hubo una persona que me dijo que los directivos no querían informar nada”, agrega.

Menciona que junto con sus padres viajaron de inmediato para conocer más de los hechos, pero no hubo sensibilidad ni empatía para dar información y hasta la fecha desconocen cómo sucedió todo.

Sin embargo hay una declaración de un compañero de su hermano identificado como Emilio Alcalde Saldaña quien ha expuesto que el personal no era suficiente para el trabajo, además de que los tenían siete días trabajando sin descanso viajando desde Tuxtla Gutiérrez hasta la central.

Otra de las inconsistencias expuestas es que el warner (peso del gancho del bloque) de la grúa no había recibido mantenimiento hasta después de que se presentó el accidente.

Presuntamente durante los trabajos, se puso en riesgo la vida de ocho personas y al final fue su hermano el que murió.

Con base a estos testimonios y otros más que se han ido recolectando donde se habla de presuntas malas prácticas, Valeria pide que se investigue a fondo porque aunque nada le devolverá a su hermano hay otros buzos que están expuestos trabajando sin la seguridad ni protección de la empresa.

“Queremos información, ha pasado un mes y CFE nos ha negado todo, hasta lo de los gastos funerarios nos querían dar menos, nada nos va a devolver a mi hermano pero estamos seguros nada de esto hubiera pasado si hubiera condiciones laborales, se expone a los trabajadores y esta vez le toco a mi hermano”, demanda.

Víctor había egresado del Instituto Tecnológico de Boca del Río y llevaba más de 10 años trabajando como buzo especializado.

Había prometido a su familia que una vez que concluyeran estos trabajos, se tomaría unas vacaciones para pasear con sus padres y su hermana, pues eran una familia muy unida.