"No tenemos apoyo": piden investigación tras muerte de hombre al interior de celda en Xico

Familiares de Carlos Alberto, joven que murió dentro de la comandancia de policía al interior del Palacio Municipal de Xico, pidieron justicia e investigar a fondo su deceso.

Acusaron que hay inconsistencias en el caso pues a pesar de haber sido detenido no se cuenta con un registro de la aprehensión y aún cuando la versión oficial es que se suicidó, el cuerpo tenía huellas de violencia.

Olivia Yoval Garrido y Guadalupe Hernández Yoval, madre y hermana de Carlos, señalaron que el joven de 30 años ya había recibido amenazas de la policía municipal, “nos pidió que no dijéramos nada porque tenía miedo a represalias y cometimos el error de hacerle caso. 15 días después aparece muerto dentro de las instalaciones”.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento del hombre en la comandancia de policía de Xico?

Su hermana explicó que no habían sido notificados de la muerte de su hermano y que se enteraron por otros familiares que se acercaron a la comandancia a quienes les negaron información, “al final fue una de mis tías la que se aproximó y de tanto insistir brindó el nombre completo de mi hermano y le dijeron que se había suicidado”.

Después, narró, lo trasladaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y nunca les pidieron autorización para llevar a cabo la necropsia, “cuando mi mamá llegó a Periciales le dijeron que ya habían reconocido el cuerpo, pero nosotros que somos los familiares directos no reconocimos el cuerpo”.

“Nos dieron muchas largas para entregarnos la documentación, hay muchas inconsistencias, mi hermano presentaba golpes en el cuerpo, moretones y signos de tortura, por eso estamos indignadas por esta situación. No tenemos apoyo de las autoridades, ni el presidente municipal se acercó para darnos una explicación de lo que había sucedido, les preguntamos el motivo de la detención y nadie nos quiso dar información”.

Una de las principales irregularidades, agregó, es que en el Registro Nacional de Detenciones no hay información sobre la detención de Carlos Alberto e incluso uno de los policías reconoció que ni siquiera hay un certificado médico.

“Yo revisé el cuerpo de mi hermano y presentaba el ojo derecho hinchado, morado; en la espalda tenía golpes, parecían signos de tortura, tenía moretones en los hombros”.

Personas que cruzaban por el parque notaron la presencia del cuerpo sobre unas escaleras / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Guadalupe Hernández acusó que es la segunda ocasión que una persona muere al interior de una celda de la comandancia municipal, por lo cual demandaron una investigación a fondo.

Asimismo, señaló que la fiscal Thelma Matilde Mora Galván, encargada del caso, no ha atendido a la familia y a pesar de que hay una carpeta de investigación no avanza.

Guadalupe Hernández acusó que es la segunda ocasión que una persona muere al interior de una celda de la comandancia municipal | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“No nos ha dado una respuesta, no nos ha atendido, nos dicen que vengan en dos días, nos dicen salió, no le están dando seguimiento, ya hay una carpeta de investigación y nosotros no hemos ido a declarar porque ninguna autoridad nos ha dicho nada, por qué motivo lo detuvieron o dónde, aparte lo que más me parece increíble es que no exista un certificado médico, ¿cómo es posible que no exista?, están violentando los derechos de mi hermano”, dijo.

Hay que recordar que pasado jueves 6 de junio fue detenido Carlos Alberto y llevado a una celda al interior del Palacio Municipal de Xico, el viernes de informó que había quitado la vida, colgándose.