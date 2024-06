Piden justicia para Henry, joven hospitalizado tras volcadura de autobús en Boca del Río

Veracruz, Ver.- Henry de Jesús Polito Cobos se preparaba para un día de diversión en un centro recreativo, luego de varios días trabajando en el puesto que su familia instaló en el bulevar Vicente Fox durante los días del Salsa Fest 2024, sin imaginar que su vida cambiaría después de subirse al camión de la ruta Saeta.

Desde antes de las 5:00 de la mañana del lunes 17 de junio, la familia Polito Cobos empezó a prepararse para el día de alberca en un centro recreativo en el municipio de Jamapa, ubicado a media hora de la cabecera de Boca del Río.

La idea era descansar, después de varios días de arduo trabajo y desvelos, donde familiares y trabajadores pasarían todo el lunes.

Mayra Cobos González, madre de Henry, explica que su hijo salió de casa antes de las seis de la mañana para tomar el autobús; solo iba a recoger a dos amigos en un centro comercial y regresaría a casa para salir todos juntos en la camioneta.

“Ese día planeamos irnos a unas albercas para descansar porque estuvimos trabajando los días del festival de la salsa, estuvimos desde el jueves hasta el sábado y el domingo fuimos a recoger todo, por eso el lunes nos propusimos salir a disfrutar el día con la familia y nuestros trabajadores, nos paramos bien temprano, antes de las cinco de la mañana para preparar todo y mi hijo salió como a las seis de la mañana porque se había quedado de ver con dos personas en la plaza, solo iba por ellos y regresaban para salir de la casa todos juntos”, expresa.

Mientras alistaban todo, la novia de Henry llamó para avisar que había tenido un accidente, por lo que no dudaron en dejar todo lo que estaban haciendo para correr y saber cómo se encontraba.

“Me llamó la novia de mi hijo para decirme que Henry le había avisado que había tenido un accidente y que no quería asustarme, yo me fui rápido a buscarlo y fue que vimos todo, el camión volcado, todo tirado, mi hijo estaba doblado, estaba consciente, pero con mudo dolor, los muchachos que lo estaban auxiliando iban con él, solo eran tres pasajeros, pues eran las seis de la mañana”, dice.

Recuerda que en el lugar ya había mucha gente auxiliando a su hijo, los cuerpos de emergencia también llegaron al lugar para atender a los heridos y se percató que un carro trató de llevarse a Fidel “N” conductor de la unidad a lo que rápidamente reaccionó para evitar que el sujeto abandonara el lugar.

“Una señorita que al parecer fue enviada por el dueño de la unidad, quería llevarse al chofer en su coche, yo me opuse porque estoy segura de que si se lo hubiera llevado lo hubieran protegido, me dijo que lo iba llevar al hospital, pero lo impedí, los paramédicos se dieron cuenta que iba ebrio y lo iban a proteger, y gente de la limpia pública que estaba por ahí me apoyó”, menciona.

Su hijo fue llevado al Hospital de Boca del Río y tuvo que ser intervenido luego de un sangrado interno por los golpes en el pecho que le provocaron lesiones en el corazón, el hígado, el bazo, fractura en pelvis y otros golpes.

“Mi hijo me dice que cuando el carro dio vueltas, se pegó en el tubo donde se agarran los pasajeros, tuvo un golpe muy fuerte que fue lo que le originó el sangrado en el corazón, por eso le pusieron el catéter, está delicado pero estable pero es incierto todo, no sabemos las secuelas, cómo será su vida después de todo, si podrá caminar”, externa.

Henry es el mayor de dos hermanos, de 11 y 7 años, desde pequeño aprendió el oficio de la herrería, dado que su papá, Pedro Polito tiene un pequeño taller, pero además del taller la familia combina el trabajo con la venta de mariscos en la playa Santa Ana para generar un mayor ingreso en casa.

Henry dejó el bachillerato escolarizado pero continuó sus estudios vía línea en el IVEA.

La familia de Henry solo pide que el dueño de la unidad asuma su responsabilidad y pague los gastos y la rehabilitación que vendrán para el joven, pues no basta con que el chofer esté preso, ya que a su parecer es responsabilidad compartida.

“En la Fiscalía nos dicen que el dueño de la unidad no tiene nada que ver, que solo es responsabilidad del chofer, pero eso no es justo, porque él como dueño es responsable de sus trabajadores, porque manejan sus unidades, nos dicen que si hubiera sido falla mecánica fuera otra cosa, pero también les digo que trataron de proteger al chofer, se lo querían llevar de ahí y de ser así, ni siquiera estaría en la cárcel, queremos justicia”, insiste.

Cabe recordar que el pasado lunes 17 de junio, el camión Saeta volcó en el bulevar Miguel Alemán en Boca del Río dejando heridas a tres personas, entre ellos Henry, presuntamente el conductor manejaba a exceso de velocidad y en presunto estado inconveniente.

