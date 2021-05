Familiares y amigos de Gustavo, joven que falleció en San José, piden justicia

Familiares y amigos de Gustavo Ortiz Hernández, quien falleció en octubre del año pasado en el cuartel de San José, se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo para solicitar al Gobernador que los atienda y exista justicia.

Recordaron que el 24 de octubre de 2020 el joven comerciante de 35 años fue confundido con un presunto extorsionador, acto por el que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El joven fue trasladado al cuartel Heriberto Jara Corona, conocido como San José, donde perdió la vida a consecuencia, según lo que se les informó, de un paro cardiaco.

Con una lona en la que se observa la fotografía de Gustavo y varias cartulinas con mensajes en los que se pide justicia, familiares y amigos aseguran que el joven habría perdido la vida a causa de una hemorragia interna por una contusión en el abdomen.

Los manifestantes, además, solicitaron que se detengan las críticas y señalamientos hacia Gustavo, ya que en diferentes ocasiones se la ha relacionado con actos de extorsión.

Mencionaron que, contrario a ello, Gustavo era comerciante y desde hace cinco años estaba en un grupo de AA, “no tomaba, ni se drogaba, a nosotros pueden investigarnos, vivimos en avenida Ciudad de las Flores, nos dedicamos a la venta de ropa”, explicaron.

“A siete meses de haber ocurrido este acto seguimos pidiendo justicia porque no es justo que Gustavo haya perdido la vida y a la fecha no exista una respuesta clara de las autoridades, él no era delincuente, era comerciante y es injusto que se le critique y señale por cosas que no cometió”, comentaron.

Ante ello, solicitaron al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, que intervenga y exista justicia en el caso. Adelantaron que de no obtener respuesta seguirán manifestándose cada día 24 como recordatorio del fallecimiento de Gustavo.