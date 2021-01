Familiares y amigos piden justicia para su compañero que fue herido en robo

Boca del Río, Ver.- Familiares y amigos de Jesús Romero Hernández demandan justicia a la Fiscalía General del Estado luego de que fue víctima de dos asaltantes que lo dejaron gravemente herido al robar la unidad en la que se gana la vida.

A las afueras de la Fiscalía de Boca del Río, Juan Manuel Rosas Romero explicó que el pasado viernes, Romero Hernández tomó el servicio de traslado de Veracruz a Paso del Toro y en el transcurso fue asaltado por los dos pasajeros que llevaba.

Dijo que el conductor fue gravemente herido con ocho puñadas que lo dejaron la borde de la muerte.

Mientras los delincuentes huían volcaron la unidad; uno de ellos quedo herido y el otro pudo escapar.

Sin embargo, el asaltante que se encuentra herido ingreso al hospital como accidentado y no en calidad de responsable de asalto.

“Venimos a la Fiscalía porque no hay denuncia, no hay señalamiento, el compañero taxista está grave en el hospital y su agresor también esta siendo atendido y están en el mismo piso, casi cara a cara no es justo, queremos que se haga justicia porque lo dejaron al borde de la muerte, le dieron 8 puñaladas, el agresor quedó herido mientras robaba la unidad”, argumentó.

Los manifestantes pidieron a la Fiscalía que se haga justicia para el compañero taxista y no se vayan a cambiar los papeles pues está grave y no se puede presentar para hacer la denuncia formal.