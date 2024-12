Navidad ajustada para xalapeños: Familias celebrarán con cenas sencillas para evitar gastos

Para las fiestas decembrinas la mayoría de las familias buscará ahorrar, por lo que tendrán que hacer un esfuerzo para no gastar de más, coinciden algunos xalapeños entrevistados sobre los gastos que se avecinan.

En general, señalan que buscarán celebraciones familiares tradicionales, pero sencillas, planificando los egresos para no excederse e iniciar el próximo año con un ahorro.

Explican que sin duda será complicado llevar un presupuesto de gastos y cumplirlo, dado que no todos tienen un salario formal. Una gran parte de la población no puede planificar porque va al día. Otros, los que se dedican al comercio o a un oficio deben adaptarse a lo que venden cada día.

Para las fiestas decembrinas la mayoría de las familias buscará ahorrar, por lo que tendrán que hacer un esfuerzo para no gastar de más

Comprar con anticipación y no caer en consumismo

Josefina Beltrán García, empleada de gobierno, comenta que le encantan estas festividades y en su caso le ha funcionado el celebrar pero planificando todas las compras. "La cena, pues lo de cada año, un pavo, ensaladas, bebidas calientes y frías, pero ya ando buscando las ofertas para comprar con anticipación y no quedarse sin dinero para cuando terminen las celebraciones”.

En su familia, comenta, que acostumbran darse regalos pero siempre buscando que sea ropa invernal o algo que se necesite, “porque así no se cae en un consumismo innecesario. Por eso siempre es mejor comprar con tiempo todo lo necesario".

Dado que sabe lo que recibirá de aguinaldo y su caja de ahorro, dice que sí hace un presupuesto, y acostumbra destinar como mínimo la mitad de lo que recibe para todos los gastos navideños y fin de año, porque eso le permite contar con un guardadito para enfrentar el pago de servicios en el mes de enero.

Siempre he acostumbrado tener un ahorro para que la cuesta de enero no se sienta

No gastar de más

Hay que economizar porque todo está más caro, esa es la realidad de Celia Escalante Ruiz, quien es comerciante y quien no tiene ingresos que le permitan planear un presupuesto. “No, mire, yo voy al día. Lo que gano lo dedico para el hogar, pero sí nos gusta celebrar la Navidad, aunque sea con una cena sencilla”.

Señalan que hay que economizar porque todo está más caro

Señala que claro que le gustaría ganar más para comprar adornos, pino natural y comer muy bien, “pero no alcanza, todo está muy caro, así que pretendo gastar unos mil pesos en la cena, porque todos ponemos algo, pero no más; mis ingresos no me permiten derrochar en estas festividades”.

Una situación distinta es la de Rafael Hernández González, quien se dedica al comercio; comenta que sí tiene un presupuesto que considera deberá ser del 60% por ciento de sus ingresos. Dice que en este mes le va bastante bien y le gusta celebrar en familia, “pero creo que ahora habrá que tener cuidado porque todo está caro”.

Resalta que se considera una persona ahorrativa, pero también invierte algo en mejorar su casa, así que buscará gastar solo lo necesario. “Nos gusta cenar bien en Navidad y Fin de Año. Es bueno disfrutar de la familia, pero no hay que dejar de tener algo ahorrado”.

Planificar se puede, dice, pese a que no tiene idea de cuánto ganará en este mes; “creo que me impondré ahorrar 30% porque soy padre de familia y debo tener dinero para emergencias”.

Estima que gasta unos 5 mil pesos en todo lo de la cena y adornos navideños. “Siempre hay que buscarle para dejar libres unos recursos y así tener dinero para la cuesta de enero”.

Remarca que le da mucha importancia a las celebraciones en familia, "nos gusta reunirnos y comer bien, una costilla o pollos en barbacoa, pero juntos. Pero lo mejor es hacerlo planeando lo que se va a comprar y buscar que todo sea sencillo, acorde a nuestros ingresos".

Rafael Hernández estima que gasta unos 5 mil pesos en todo lo de la cena y adornos navideños

Movimiento lento

A cerca de 20 días de la celebración de Navidad las ventas de productos de temporada están tranquilas, reportan comercios de adornos, piñatas y esferas. “Todavía hay tiempo, porque hay muchos que apenas comienzan a adornar sus viviendas, pero creo que la realidad es que hay mucha competencia".

"En los supermercados ya tienen descuentos de hasta 35% mientras que nosotros casi no vendemos”, explica Carlos Alba García, quien lleva más de dos décadas comercializando productos de temporada en el mercado Jáuregui.

A cerca de 20 días de la celebración de Navidad las ventas de productos de temporada están tranquilas

Siempre en esta época se reactiva la economía, “esperemos que cuando comiencen a pagar aguinaldo se reviva el comercio, así que la esperanza nunca se debe perder”, dijo.

Karla Hernández León, quien vende las tradicionales piñatas de pico, típicas de la temporada, explica que poco, pero van saliendo, “creo que en una semana que se acerquen las posadas me irá mejor”.

El costo de piñatas se mantiene; subió menos de 20 pesos. Una grande puede costar más de 300 pesos, pero hay desde 120 pesos y hasta 220, las de figuras más llamativas, expuso.





