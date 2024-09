Familias en fraccionamiento Lomas las Margaritas viven con miedo; delincuencia es diaria

La creciente inseguridad y falta de agua son problemas incesantes para los habitantes del fraccionamiento Lomas las Margaritas, de esta ciudad. Creada hace poco más de 40 años esta colonia, las familias enfrentan una grave problemática porque se han elevado los robos a viviendas en los últimos meses.

¿A qué le temen los vecinos del fraccionamiento Loma las Margaritas?

La inseguridad está a la orden del día, comenta Ramona Vázquez Alejo, quien tiene más de dos décadas de vivir en este lugar, que la mayoría de los vecinos le temen a un delincuente que reiteradamente se mete en las viviendas a robar “y aunque sabemos que lo han agarrado las autoridades, en cuanto sale regresa a su actividad delictiva y nadie puede hacer nada para impedirlo”.

El asunto, agrega, es que no hay rondines de forma permanente. “Si viene la patrulla, pero es de vez en cuando y pues así no inhiben a los delincuentes que saben que la mayoría de las viviendas se quedan solas durante el día porque los adultos van a sus trabajos y los pequeños a la escuela”.

La mayoría de los vecinos le temen a un delincuente que reiteradamente se mete en las viviendas a robar | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Además cuenta que los vecinos han realizado juntas para buscar alguna alternativa y decidieron poner un vigilante y unas agujas o portón en la entrada al fraccionamiento, “pero no ha funcionado porque los ladrones se meten por las zonas aledañas, siempre hallan cómo hacerle para cometer fechorías”.

Como vecinos, señala que exigen que la autoridad municipal y estatal envíe rondines más constantes para que los delincuentes sepan que hay alguien que protege a las familias.

Lo cierto, reitera, es que cada cierto tiempo hay personas que se meten a robar a las viviendas aprovechando precisamente que no haya rondines permanentes de la policía en la zona.

Por ello piden ayuda para acabar con esta situación, “porque hace unos meses vaciaron una casa, como era una vivienda que rentan, los vecinos vieron que se llevaban los muebles, pero creyeron que se estaban mudando. Cuando llegaron los integrantes de la familia y se dieron cuenta pues imagine su asombro”.

La creciente inseguridad y falta de agua son problemas incesantes para los habitantes del fraccionamiento Lomas las Margaritas, de esta ciudad | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Falta de agua en el fraccionamiento Loma las Margaritas

Por su parte, María Alicia Sánchez Hernández, sobre el tema de la falta de agua, comenta que es un problema frecuente. “Ahora seguimos en el tandeo. Solo llega agua cada tres días. Así que imagine cómo la pasamos en los meses de sequía en que no había en toda la ciudad y a nosotros nos faltó hasta por 15 días seguidos”.

En este momento deben soportar que tres días no haya, por un día que cae “y así nos la llevamos, pero es algo que siempre hemos tenido que aguantar porque dicen que no sube el líquido y no salen de esa contestación”, señala.

Señala que por su ubicación, en una de las zonas más altas de la ciudad han sido complicadas desde su creación que suba todo los días el agua, “pero mi familia que tiene más de 20 años viviendo en la zona hacemos un uso lo más responsable que se puede. Tenemos captación del agua pluvial y se usa de forma racional, porque ya sabemos que siempre falta”.

Por su ubicación, en una de las zonas más altas de la ciudad han sido complicadas desde su creación que suba todo los días el agua | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Sí es una cuestión grave lo del agua, pero es algo que puede preverse con el uso racional y captación de la pluvial, pero el asunto de la inseguridad es algo que sí debe atenderse con mayor énfasis por parte de las autoridades municipales porque pone en riesgo a las familias durante todo el año.