Familias homoparentales no han podido adoptar

El DIF estatal de Veracruz tiene 123 solicitudes de adopción por parte de personas o parejas informó Víctor Antonio Jiménez, subdirector de adopciones del DIF Estatal, quién puntualizó que de estas, solo 19 han logrado completar sus carpetas con los requisitos que establece la institución para este proceso.

Entrevistado en el parque de Los Berros, a dónde acudió a montar guardia de Honor, el funcionario estatal dio a conocer que de estas carpetas, una de ellas es de una pareja de mujeres.

Precisó que en el caso de familias homoparentales, no existe ningún requisito extra para que adopten a un menor, sin embargo, aclaró que hasta el momento la institución no ha entregado a ningún menor a este tipo de familias, esto debido a que no han cumplido con los requisitos que se establecen para las adopciones.

"De estas familias homoparentales no tenemos ningún expediente completo, se quedan a medio camino", dijo.

Explicó que hasta el momento, el organismo asistencial tiene a cinco menores listos para ser adoptados, entre ellos, dos parejas de hermanos los que se busca que sean entregados juntos.

El subdirector de adopciones del DIF Estatal dio a conocer que la mayoría de las solicitudes son encaminadas en niños y niñas recién nacidas hasta los 2 años de edad por lo que entregar a niños mayores resulta todo un reto. En ese sentido destacó que el año pasado se asignó un niño de 14 años y, en enero de este año a un menor de 12 años.