Veracruz, Ver.- A casi dos años de habitar un predio en la zona surponiente de la ciudad de Veracruz, más de 700 familias están en riesgo de ser desalojadas por un presunto fraude cometido por el dueño del lugar.

De acuerdo con María de la Paz Ponce Ramírez representante de la Asociación Civil Pro-Defensa, Vicente “N” ofreció un terreno de más de 8 hectáreas a un grupo de familias con la promesa de que el lugar sería fraccionado y contaría con todos los servicios.

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Local Organizaciones campesinas denuncian que dependencias favorecen a morenistas

Aseguró que se pagaron 3 mil pesos por metro cuadrado y ahora que la colonia está formada y ya cuentan con servicios distintos incluido el de transporte público, el dueño pretende desalojarlos argumentando que se trata de una invasión.

“El señor no podía vender y nos ofreció el terreno, hicimos el pago y ahora nos sale que somos invasores, nosotros queremos comprar pero que cada familia tenga sus títulos de propiedad, este señor tiene una demanda en el Instituto Municipal de la Vivienda y para salir de problemas nos acusa de invasores, somos más de 700 familias que habitamos en el lugar desde enero del 2019 si hubiera sido una corra irregular tiene tiempo que nos hubieran sacado”, denunció.

Las familias que conformaron la colonia que lleva por nombre “López Obrador” piden la intervención de las autoridades del Gobierno del Estado para que se pueda regularizar su estancia y permanecer en el lugar. #NoticiasVeracruz🏘️| Familias piden regularizar predio que habitan desde casi dos años

📹: @gerylove80

Más información en https://t.co/Bg0auRdX56 pic.twitter.com/YzS8wOIIll — DIARIO DE XALAPA (@DIARIODE_XALAPA) October 12, 2020





“Queremos ser dueños de donde vivimos, somos de escasos recursos y no queremos pagar renta, pedimos al gobierno de Cuitláhuac que nos apoye porque el dijo que ayudaría a las familias más necesitadas y aquí estamos, no queremos que nos regalen nada pero queremos que no haya fraude”, fue la demanda de los vecinos que se manifestaron este lunes en un parque ubicado en la colonia Amapolas.