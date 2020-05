Familias vulnerables piden al DIF Municipal los apoyen con despensas

VERACRUZ, Ver.- Habitantes de diversas colonias vulnerables de la ciudad de Veracruz, realizaron una manifestación para pedir a las autoridades municipales que los apoyen con despensas para enfrentar la crisis económica que ha dejado la contingencia de salud en el país.

Los manifestantes arribaron a las instalaciones del DIF municipal de Matamoros al norte de la ciudad, para pedir los apoyos, sin embargo, al no ser atendidos acusaron la existencia de favoritismo para la entrega de los mismos.

El señor Germán Ruíz, argumentó que el organismo asistencial ha estado apoyando a personas que no lo necesitan y a ellos que en su mayoría se trata de personas de la tercera edad y discapacitados no los quieren incluir en el padrón.

“Ya han venido solos a pedir y les piden una clave, nosotros no somos ningunos delincuentes no tenemos ninguna clave, no somos personas de política. Solo están dando despensas a personas escogidas a pura gente que se viste y calza bien y jóvenes y ¿Nosotros que estamos discapacitados qué?”, reclamó.

El entrevistado mencionó que la mayoría se dedicaban al comercio informal, pero por el coronavirus tuvieron que dejaron de laborar por ser parte algunos del sector vulnerable y otros porque no están teniendo ingresos por la falta de actividades en la vía pública y en los centros laborales.

Nosotros somos gente que trabajamos, que vendemos algún producto cuando el tiempo estaba bien pero ahorita con esta enfermedad del coronavirus no podemos salir, tenemos hijos, nietos, hay madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad ¿porque nos dejan olvidados?

Germán Ruíz indicó que son alrededor de cinco mil personas las que necesitan de este apoyo alimentario para enfrentar la crisis económica que viven.

Por eso es que venimos a luchar a suplicar allá dentro que no nos dan despensas, por eso tenemos la necesidad de estar aquí en la calle y vamos a estar aquí hasta que nos atiendan o nos resuelvan sino somos capaces de quedarnos aquí por tiempo definido

Los quejosos revelaron ser vecinos de las colonias, Sentimientos de la Nación, Cardenitas, Pajaritos, Colinas de los Pájaros, los cuales han ido a buscar que los apoyen, pero les dicen que no están en la lista y no les dan nada