Encabeza Beatriz Gutiérrez Müller "Fandango por la Lectura en Veracruz"

Veracruz, Ver.- La fortaleza de San Juan de Ulúa fue escenario del Fandango por la Lectura en la ciudad de Veracruz, el programa insignia del gobierno de la República en materia de fomento a la lectura, en su primer evento durante este 2023.

El evento fue encabezado por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien compartió su experiencia con la lectura entre los asistentes y estudiantes de escuelas secundaria y telebachilleratos del estado de Veracruz.

¿Qué dijo Beatriz Gutiérrez Müller en el evento Fandango por la Lectura?

“Fue en la secundaria, motivada por un profesor, el que me llevó a empezar a buscar los diccionarios, porque siempre nos decía que no continuáramos con una lectura si se encuentran con una palabra que no entiendan, porque esa es la forma de comprender la idea, la trama y el pasaje y entonces puedo decir que me adentré a la lectura leyendo diccionarios y la verdad es que a la fecha puedo decir que los diccionarios son una de mis grandes pasiones”, platica.

Local ¿Cuál es la importancia de las bibliotecas escolares? Reactivarán su actividad

Expuso que la mejor forma de adentrarse a la lectura es empezar por un diccionario, “pues las personas pueden empezar por familiarizarse con las vocales y consonantes que van unidas a otras, generando ideas y conjugando verbos hasta formar palabras y oraciones”, recomienda.

¿Quiénes estuvieron presentes en el evento Fandango por la Lectura en Veracruz?

Beatriz Gutiérrez estuvo acompañada del gobernador Cuitláhuac García Jiménez; en el lugar se leyeron poemas de escritores invitados.

El país invitado en esta ocasión fue Rumania y estuvo presente el Embajador de Rumania en México, Marius Gabriel Lazurca, así como el escritor DinuFlămând.

Por México, el escritor Natalio Hernández, quien recitó su poema en náhuatl; además de la escritora veracruzana Silvia Tomasa Rivera y el actor Damián Alcázar.

El Fandango por la Lectura también contó con música que resaltó la diversidad cultural de ambas naciones.

Beatriz Gutiérrez Müller encabezó el evento Fandango por la Lectura en la ciudad de Veracruz | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Por parte de Veracruz amenizaron grupos de son y por parte de Rumanía, una pianista de aquel país europeo.

En el presídium estuvieron presentes también funcionarios del gobierno de la República y del gabinete estatal.