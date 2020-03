Farmacias no venderán más de 5 cubrebocas, infórmese y evite compras de pánico

El desabasto de cubrebocas y gel antibacterial continúa en los establecimientos de la ciudad. Algunas trabajadoras aseguran que la semana que inicia podrían surtirse estos productos pero que no podrán vender más de 5 piezas por persona.

Y es que luego de que se dieran a conocer el viernes 28 de febrero los primeros casos de coronavirus en el país, xalapeños comenzaron a realizar las llamadas “compras de pánico” ese mismo día.

Esa situación ha provocado que, en algunos comercios, se les esté dando la indicación a los trabajadores que una vez que vuelvan a contar con esos artículos, no podrán venderlos por paquete.

Según una de las empleadas de una farmacéutica, dado que la semana pasada estuvieron vendiendo productos por mayoreo, ante el desabasto existente tendrán que moderar la venta.

Nos dijeron que cuando lleguen los cubrebocas y los geles antibacteriales solo vamos a poder vender máximo cinco productos por persona porque la semana pasada se estuvieron llevando por varios o paquetesexplicó

Aunque también hay quien opta por intensificar las medidas de higiene en sus hogares, artículos de limpieza se siguen ofertando con normalidad por lo que de estos productos no hay desabasto.

En los comercios establecidos se pueden observar las botellas de cloro y desinfectantes de hogares al por mayor.

Este domingo, favorecidos por las condiciones climatológicas, familias completas salieron al centro de la ciudad, parques, y espacios de recreación al aire libre sin preocupación alguna.

Prevención de escuelas

Aunque no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte de la Secretaría de Educación por Veracruz (SEV) para tomar medidas de prevención en los planteles educativos, algunos padres de familia están sugiriendo el uso de cubrebocas.

Una de las madres de familia de la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen” dijo que de la mesa directiva de los padres sugirieron que en la medida de sus posibilidades los pequeños usaran esa protección.

Otras aseguran que sus pequeños harán uso del gel antibacterial aunque sin causar alarma ni crear temor entre los estudiantes.

Sanos no requieren mascarilla: doctora

Si están sanos no es necesario el cubrebocas, solo es para enfermos con alguna infección respiratoria o para personas que estén en contacto con pacientes con gripe, tos o influenza.

En entrevista vía telefónica, Karla Pahola García, médica general, señaló que el coronavirus se disemina por gotas al toser o estornudar, en contacto directo con pacientes o superficies contaminadas.

Comentó que en caso de que se tenga alguna infección respiratoria se recomienda el uso de la mascarilla.

La higiene de manos con frecuencia, con agua y con jabón o con desinfectante a base de alcohol constantemente recomendó

Indicó que esto es debido al contacto con las superficies por lo que deben ser contantes en la higiene de manos.

Señaló que en las superficies de contacto frecuente pueden desinfectarlas con alcohol, toallitas desinfectantes o solución clorada.

Destacó que las personas que no tienen síntomas no requieren de mascarilla médica, porque no se ha tenido evidencia de que estos accesorios protejan a las personas que no están enfermas.

Explicó que en caso de estornudar o toser cubrirse la nariz y la boca con el interior del brazo; así como evitar eventos masivos.

En caso de personas que presenten sintomatología respiratoria acudir con el médico para dar un diagnóstico y tratamiento oportuno abundó

Agregó que también se recomienda evitar el saludo de beso o de mano para no tener contacto y disminuir el contagio.

Con información de Melissa Hernández