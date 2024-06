Madre pide justicia para Yesica, asesinada presuntamente por su pareja en Veracruz

Veracruz, Ver.- Junto a una caja café decorada con imágenes de Hello Kitty y fotografías de Yesica, víctima de feminicidio en la zona de Predios en Veracruz, Angela Rosas Martínez, madre de la joven, llora asegurando que "Cristian nunca le dio buena espina".

Explica que, aunque ella es su madre biológica, Yesica fue registrada por la abuela y era con quien vivía, pero tenían buena relación, incluso la buscaba cada vez que tenía algún problema.

Asegura que Cristian, quien era la actual pareja de su hija, no le daba buena espina y en muchas ocasiones le aconsejó dejarlo, pero presuntamente la tenía amenazada.

“Yo soy su madre biológica, pero mi mamá fue que la registró por eso no llevamos los mismos apellidos pero ella me buscaba siempre cuando tenía algún problema. La verdad es que no sé dónde conoció a ese muchacho, pero a mí no me daba buena espina, yo hablaba mucho con ella sobre eso, todavía en la mañana le pedí que terminara esa relación porque una noche antes la vecina vio a Cristian que estaba espiando, le dije que ese hombre no le convenía, pero no sé si él ya la tenía amenazada, no sé, pero no tenía derecho a matarla, si ya no la quería, ¿por qué la mató?”, expresa.

Comenta que el domingo mientras ocurrieron los hechos, ella se encontraba fuera del Predio, haciendo un mandado, pero la familia le avisó que Yesica había sido atacada por Cristian.

“Fue mi compadre que me llamó para avisarme que mi hija había sido atacada, yo me regresé lo más rápido que pude, llegué corriendo y varios vecinos estaban amontonados ahí por eso no pudo huir, porque lo detuvieron (..) cuando se lo llevaban logré verlo, le dije: '¿qué hiciste?, ¿por qué me la mataste? Si ya no la querías me la hubieras dejado'”, dice.

Los allegados a la joven indican que el sujeto se negaba a terminar la relación y que llevaba varios días espiándola | Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

La angustiada madre pide justicia para su hija, pero reconoce que hay temor de que el presunto feminicida salga libre, ya que es un marino en activo que pueda tener “palancas” para que evite la cárcel.

“Yo lo que quiero es justicia, no quiero que se ande hablando de mi hija, para mí era una buena madre, una buena hija y merecía vivir, ojalá que el marino no utilice su dinero o posición para librarse de la cárcel, esperamos que pague su condena”, aclara.

¿Cuándo ocurrió el feminicidio de Yesica en Veracruz?

Yesica era madre de dos menores de 11 y 16 años y vivía con su abuela en el Predio 4 ubicado al poniente de la ciudad de Veracruz y fue asesinada durante la mañana de este domingo cuando presuntamente fue sorprendida por Cristian, quien presuntamente había robado las llaves de la casa para ingresar a la vivienda.

Los allegados a la joven indican que el sujeto se negaba a terminar la relación y que llevaba varios días espiándola.

El cuerpo de la joven fue entregado durante la madrugada de este lunes y su cuerpo será velado en la casa de su abuela en las calles Leopoldo Lugones y Julio Cortázar en la zona de Predios.