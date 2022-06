Piden justicia para Flor, menor de 14 años murió a manos de un hombre en Teocelo

Colectivas feministas pidieron desde Coatepec justicia para Flor, una menor embarazada de 14 años que fue asesinada en enero pasado en Teocelo.

La menor vivía con un hombre de 36 años, quien presuntamente le quitó la vida asfixiándola a pesar de que estaba embarazada.

Después de varios meses de huir, el hombre, presunto feminicida de la menor, fue detenido, pero la audiencia de vinculación a proceso se ha retrasado supuestamente sin motivo aparente.

Leer más: Veracruz, el estado con más secuestros en cuatro años a nivel nacional

Local Bloquean caseta en Fortín: Exigen apoyo para hallar a dos personas de Calcahualco

¿Qué ocurrió con la audiencia presunto feminicida?

Al respecto, Anayeli Sánchez Flores, integrante de la Colectiva Feminista de Batucada en Xalapa, señaló que desde la captura del presunto feminicida se registraron varias irregularidades en el proceso legal.

Indicó que la audiencia estaba programada para realizarse ayer lunes; sin embargo, se ha retrasado sin que los familiares conozcan el o los motivos por los cuales se detuvo.

“El presunto feminicida fue capturado, pero está en proceso de que lo traigan para la audiencia, pero han existido muchas irregularidades desde ayer lunes que sería la audiencia les dijeron que este martes o que mañana”, dijo.

¿De qué otros crímenes está acusado?

Consideró necesario levantar la voz para que las autoridades atiendan el caso y brinden la certeza jurídica que los familiares requieren.

Te puede interesar: Caso Viridiana: Presentan denuncia por desaparición forzada; todo sobre el caso

“Con que haya alguien que alce la voz y visibilice el caso podemos llegar a los oídos correctos, pido a las autoridades y al Juzgado que no se le den consideraciones al feminicida, él era un hombre mayor que estuvo con una niña, con una menor, además estaba embarazada, lo que significa que fue un doble crimen, las familiares estaban amenazadas, por eso pedimos que el hecho de que no sea una familia con dinero no sea un motivo para que no se lleve a cabo el procedimiento como corresponde”, comentó.

Ante tal situación, solicitó a las autoridades aplicar las acciones legales correspondientes y no detener más el proceso.