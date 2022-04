Cuitláhuac García: Feminicidios en la entidad han disminuido, se castiga a los responsables

Al aseverar que los feminicidios en la entidad han disminuido, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que se busca que todas las personas responsables de asesinar a mujeres o niñas en Veracruz sean castigadas.

En conferencia de prensa, recordó que ante el trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial se logró obtener una sentencia de 60 años en contra de July “N”, por su responsabilidad en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid.

Indicó que dicha sanción se obtuvo porque no hubo violación al procedimiento legal, “pese a todas las ‘trabas’ que existieron durante el proceso de esta persona tras su detención en la Ciudad de México”.

Te puede interesar: Sin mirar colores se apoyará a municipio de Veracruz: Cuitláhuac García

Policiaca 60 años de prisión para July "N" por homicidio de rectora; todo sobre el caso

Manifestó que tanto desde la Fiscalía como desde el Poder Judicial se ha logrado una mejora en la aplicación de la justicia, sobre todo aquella buscada para los casos de feminicidios.

“Este cambio y los avances que se han logrado es gracias a la labor que se ha hecho en estos organismos, el cambio que existe en el Poder Judicial comienza a dar resultados con sentencias como la de persona responsable del homicidio en contra de la rectora de una universidad particular”, dijo.

En ese sentido, afirmó que la política en materia de seguridad ha dado resultado, los cuales son públicos y, conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por tercer mes consecutivo Veracruz logró disminuir el número de homicidios dolosos.

Manifestó que tanto desde la Fiscalía como desde el Poder Judicial se ha logrado una mejora en la aplicación de la justicia | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El mandatario estatal destacó que esta mañana la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó un reporte en el que Veracruz de enero a marzo ha ido a la baja en registros de homicidios dolosos.

“Existe un cambio en la política en materia de seguridad atendiendo las causas, lo que está disminuyendo de delitos de alto impacto, estamos trabajando para que las cifras sean cada vez menores. Hemos bajado el número de estos delitos, no estamos ni siquiera cerca de la media nacional”, expuso.

De la disminución de los feminicidios

El Gobernador aseguró que durante el periodo en que el extitular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, estuvo al frente del organismo los feminicidios “se dispararon”, pero, dijo, nunca se le cuestionó por ello.

Destacó que del 2016 al 2017 el delito de feminicidio se disparó un 72 por ciento, “se acepta que un dos o un tres por ciento se disparara, pero con ese porcentaje, ¿pues qué estabas haciendo?”.

“De acuerdo a lo hecho por la Fiscalía General del Estado se actúa, no se encubre, por eso van hacia abajo (los feminicidios), la génesis de los feminicidios no inició con la cuarta transformación y, por ello, no se le puede atribuir en un periodo corto de tiempo este lamentable hecho. Tenemos que contraponer una cultura de respeto hacia las mujeres, imponerla, se tiene que trabajar varios años porque los gobiernos anteriores desatendieron el tema”, expresó.

Destacó que del 2016 al 2017 el delito de feminicidio se disparó un 72 por ciento | Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Consideró que ante las pocas sanciones hacia los feminicidas se creía que habría impunidad en este tipo de casos, lo que cual se busca cambiar con atención diaria.

“Por eso era importante que en este caso de la rectora hubiera justicia, para que, a partir de ahí, se cambie esa percepción de impunidad, no vamos a permitir que sigan las agresiones hacia las mujeres, no vas a quedar sin castigo cuando le pegas a tu esposa sólo porque eres el Secretario de Gobierno de la pasada administración, pero nadie lo hizo, hay observatorio y nadie le observó o se le dijo que investigara a Rogelio Franco por sororidad, por solidaridad”, comentó.

Por el caso de Marlon "N"

Sobre el caso del feminicidio de Monserrat Benmides Roldán, registrado el año pasado en Boca del Río, el mandatario estatal aseveró que a Marlon “N”, señalado por ser el presunto feminicida, se le está buscando para aplicar la sanción correspondiente.

“A Marlon se le persigue y se está investigando, en ese procedimiento se encontró que había culpabilidad de los padres, son presuntos responsables también, no a la impunidad, es lamentable, triste, una joven pierde la vida y ahora los padres están presos por presuntamente colaborar”, expuso.

Destacó que a cualquier persona que se atreva a dañar a una mujer se le aplicarán las responsabilidades penales.

“Que se oiga claro de aquí a todos los rincones de Veracruz, ya no se tolera el feminicidio, con hechos comprobamos que se ha actuado”, dijo.