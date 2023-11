"Es irracional", alerta activista por feminicidios y desapariciones en Veracruz

De 2018 a la fecha se han registrado 980 muertes violentas de mujeres, adolescentes y niñas en Veracruz, señaló Myriam Lagunes Marín, integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En conferencia de prensa, realizada desde las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa, donde fueron colocadas cruces rosa que simbolizan los feminicidios en la entidad, indicó que de acuerdo a las cifras del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres la mayoría de los casos de muertes de mujeres no han sido aclarados por las autoridades.

Al señalar que hay omisión de parte de las autoridades, mencionó que se han mantenido los crímenes fatales contra mujeres en el estado.

¿Cuántas mujeres han desaparecido en Veracruz?

"Si bien se puede catalogar las carpetas como feminicidos y homicidio, la realidad es que son muertes violentas de mujeres. Las desapariciones se han contabilizado y en los últimos nueve meses han sido más de 600 mujeres, adolescentes y niñas que han desaparecido en la entidad", expresó.

Destacó que tiene casi dos años que se busca que se decrete una tercera alerta de género para la entidad por desaparición de adolescentes, mujeres y niñas, la cual obligaría al Estado a presentar el estatus de las investigaciones y cuáles son las vías de investigación.

En apoyo a los Colectivos de Búsqueda que se manifiestan en Palacio de Gobierno para exigir al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, una audiencia, recordó que el tema de género también atraviesa a la búsqueda de personas.

"Es feminización de la búsqueda porque buscan las madres, las abuelas, las hermanas, las hijas, es una cuestión de vulnerabilidad, las madres que buscan seguramente tienen más hijos, una familia, un hogar y ¿qué pasa con esas familias?, no se están dando garantías. Es irracional lo que está sucediendo, no es que el gobierno no tenga las cifras, no las quieren dar", expuso.

Myriam Lagunes Marín, integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Detalló que de acuerdo a los datos del Frente Veracruzano por la Vida y Derechos de las Mujeres en 2018 se reportaron 172 muertes violentas de mujeres, de las cuales 111 se catalogaron como feminicidios y 59 como homicidio.

En 2019 fueron reportados 165 feminicidios, y en 2020 fueron 95 feminicidios y 90 homicidios, además de 280 desapariciones.

Para el año 2021 se registraron 83 feminicidios y 79 homicidios, así como 686 desapariciones.

En el año 2022 el reporte fue de 83 feminicidios y 98 homicidios, así como 693 desapariciones.

En 2018 se reportaron 172 muertes violentas de mujeres, de las cuales 111 se catalogaron como feminicidios y 59 como homicidio | Foto: René Corrales /Diario de Xalapa

¿Cuántos feminicidios han ocurrido en Veracruz durante 2023?

Al corte de septiembre del año en curso se reportaron 51 feminicidios y 64 homicidios, además de 683 desapariciones.

"Lo que podemos ver es que hay mucha simulación, con el hecho de decir que no hay una directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, tenemos un recorte a los presupuestos y no tenemos perspectiva de género al aplicar los presupuestos, además de la falta de coordinación entre dependencias e instituciones, de esa manera nunca vamos a tener resultados", agregó.