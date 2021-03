Feministas lanzan campaña para denunciar a candidatos por presuntas denuncias de agresión

Veracruz, Ver.- Grupos feministas lanzaron una campaña en redes sociales para denunciar a candidatos con presuntas denuncias de agresión, acoso, violación y pornografía infantil, entre ellos aparece un abanderado veracruzano.

De acuerdo con la líder del colectivo feminista Brujas del Mar, Arussi Unda Garza esta iniciativa se lanzó en conjunto con las Constituyentes Feministas y la Organización Política Feminista de Izquierda para exigir a los partidos políticos que sus candidatos cumplan con el tres de tres contra la violencia.

Junto con @LasConstiMX, @CConafem y mujeres que nos contactan para mandarnos denuncias y evidencias sobre candidatos agresores, ya llevamos 25.



Algunos se bajaron, a otros los bajaron, pero la mayoría siguen ahí.

¿Seguiremos fregando? CLARO QUE YES.#NingúnAgresorEnElPoder

Este tres de tres, es que los candidatos no sean deudores alimentarios, no tengan denuncia por acoso, abuso o violación y que no tengan denuncia por violencia familiar.

Local Brujas del Mar denuncian amenazas por parte de policías

Además de que también piden que los candidatos se rijan bajo la iniciativa observatorio ciudadana en donde se pide que los aspirantes sean investigados para que cumplan el tres de tres y de no se así, que se impugne su candidatura.

Hasta el momento aparecen 25 candidatos quienes son acusados por presunta agresión, abuso sexual, presunto acoso, presunta violación y presunta pornografía infantil; de estos uno es abanderado del Partido Verde Ecologista en el municipio de Medellín de Bravo a quien se le acusa de violencia familiar.

“En el caso especifico del candidato que se está postulando por el partido Verde en Medellín de Bravo, hay registro de fotografía y videos y muchas pruebas que lo acusan de golpear a una mujer que hasta la mando al hospital, hay denuncias de mujeres de ese municipio que recuerdan que es un agresor y golpeador de mujeres. Sabemos que la mujer que lo señalo está siendo amenazada por él al igual que su hijo y el partido Verde lo sigue protegiendo no podemos entenderlo, porque contrario a Movimiento Ciudadano retiró la candidatura al sujeto que fue denunciado y que nosotros hicimos el acompañamiento”, dijo.

Afirmó que la campaña es a nivel nacional y se siguen recibiendo denuncias de otros candidatos por delitos relacionados con la violencia de género por lo que insistirán hasta que los partidos retiren las candidaturas y pongan a personas que no tengan ninguna denunciada relacionada con el tema de la violencia.