Veracruz sufre efectos de “La Niña”: lluvias intensas tras fuertes sequías

Para los meses de enero y febrero se pronostican temperaturas más bajas de lo normal, explica el director del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, Carlos Manuel Welsh Rodríguez, quien dijo que en las próximas semanas se anticipan que se registren lluvias fuertes en la entidad como consecuencia del fenómeno de La Niña.

Tras una temporada de primavera donde se vivió una fuerte sequía y un verano extremo, explica que curiosa o particularmente este año se están viviendo las secuelas del fenómeno de La Niña que ha estado muy presente.

Para los meses de enero y febrero se pronostican temperaturas más bajas de lo normal | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

¿Qué causará el fenómeno La Niña en Veracruz?

Es por eso, agrega, que se tienen un periodo de lluvia intensa sobre la costa del Pacífico, mucho más que en el Golfo de México, aunque no ha rebasado la normalidad, porque se sigue en los niveles comunes, pero sí ha sido con mucha lluvia que se nota en la cantidad de humedad en las atmósfera.

Para el pronóstico del Atlántico sabemos que se ha rebasado en 4 ocasiones los máximos de temperatura superficial del agua, lo que es una anomalía muy señalada porque no se había tenido un océano Atlántico tan cálido.

“Entonces, lo que se espera es una temporada de huracanes muy intensa que de momento no ha iniciado con la intensidad que suponíamos, a pesar de lo caliente que está el Atlántico. Sí se están formando algunos fenómenos, pero no han llegado a impactar. No han llegado a formarse, desarrollarse e impactar hasta el Golfo de México. Probablemente va a ocurrir en las próximas semanas”, explica.

Advierte que lo que dicen los pronósticos meteorológicos es que se tendrá un periodo de lluvia intensa para este otoño, para el Golfo, la vertiente oriental del Golfo de México, muy por encima de los valores normales. Es decir, que vamos a tener lluvia por encima de los valores medios.

Comentó que en cuanto al frío, se prevé, que se tendrán valores por encima de la media para el otoño, ahora que está próxima a iniciar la temporada de frentes fríos.

¿Cómo se forman los frentes fríos?

Remarca que los frentes fríos se forman de una componente de norte con un alto grado de humedad que terminan en lluvias, con el contacto del vapor de agua húmedo o caliente con el que llega, entonces desemboca en lluvias intensas.

Director del Centro de Ciencias de la Tierra de la UV, Carlos Manuel Welsh Rodríguez | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

El científico de la UV apunta que el pronóstico para el próximo invierno es que será muy frío, por las condiciones de humedad en la atmósfera. ”Se espera que las temperaturas de enero y febrero de 2025 estén por debajo de la temperatura media para el estado de Veracruz y particularmente para la zona de montaña. Todo esto por el fenómeno de La Niña”, concluyó.