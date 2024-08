Rescatistas de perros y gatos organizarán feria en Xalapa para buscar apoyos

Xalapa, Ver.-Una rescatista de animales en situación de calle o enfermos llega a gastar hasta 700 pesos diarios en comprar alimento y lo necesario para sostenerlos en buenas condiciones dijo Elia Sánchez de Hogar Cuatro Patitas México.

"Por ejemplo Aracely y yo que tenemos los albergues un poco más grandes, tenemos 100 animales en albergue cada una y nosotros rescatamos animales enfermos, entonces una cirugía desde que llegan, lo que hay que pagar por veterinaria y el sustento al menos por día nos llevamos de 700 a 800 pesos al día, ahora imagínate al mes".

¿En dónde se realizará la "Feria de Bienestar Animal con Causa"?

Por ello, animalistas, rescatistas y voluntarios llamaron a la población a participar de la "Feria de Bienestar Animal con Causa" que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre en el auditorio IMAC.

El evento se realizará de 9:00 a 15:00 horas con el objetivo de recibir apoyo ya sea económico, productos de limpieza, accesorios, así como alimentos para caninos o felinos (en bolsa cerrada) para los albergues.

Otro de los objetivos es dar a conocer a los albergues, animalistas, rescatistas y voluntarios independientes, para que los ciudadanos sepan de su existencia.

"Entre todas tenemos 800 animales entonces imagínate, solicitamos el apoyo de alimento de perro, de gato, material de limpieza, lo que ustedes tengan en su posibilidad apoyarnos, pueden ser cosas de segunda mano que puedan servir a los animales".

En el evento también realizarán adopciones, "vamos a llevar perritos adoptables, y va a haber reconocimientos también para las protectoras".

Ese día habrá ventas de pambazos, tamales, tacos de guisado, aguas, ropa y otros accesorios para obtener más recursos que les permita sobrevivir.

"Por eso salimos a boteos, por eso vamos a venta, pedimos permisos para dar prácticas de concientización a intercambio de alimento, si es posible; no es suficiente (lo que obtenemos), porque sigue habiendo la gente indiferente al tema, o que te dicen que tú no trabajas, o sea, tú no, lo que haces no es trabajo", abundó.