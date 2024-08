Requisito de experiencia limita a jóvenes para encontrar empleo, "es complicado", señalan

Jóvenes buscadores de empleo consideraron que el que las empresas les pidan experiencia para obtener un puesto de trabajo es uno de los principales obstáculos para obtener un puesto.

Señalaron que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una buena plataforma para adquirirla, aunque hay empresas que se cierran a no contratarlos por ser recién egresados.

¿Cómo es la experiencia de jóvenes de Xalapa en busca de empleo?

Juan Carlos, recién terminó la licenciatura en Publicidad, considera que conseguir empleo es complicado porque en las empresas que ha acudido le piden experiencia que no tiene.

“Fui a la feria del Empleo, no me fue tan bien porque las vacantes que encontré aquí son como de calificación baja, yo quería encontrar algo para mi perfil, pero no encontré y seguiré buscando. Es complicado porque te piden experiencia, es ilógico”.

Refirió que ese es uno de los principales obstáculos que tienen que enfrentar porque en la mayoría de las empresas que ha visto, es lo mismo.

“Busqué unas de auxiliar de cobranza y también te piden un año de experiencia, entonces es también lo que piden tener al menos un año”.

Sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro consideró que es una buena oportunidad para quienes cuentan con los requisitos para ello, pues él beneficiado por un año.

“Yo por ejemplo tengo 31 y ya no puedo participar, pero si estás en tiempo y forma se me hace una buena opción”.

Luis Eduardo, de 20 años, señala que está en busca de un empleo, pero su experiencia laboral es poca además de que está cursando la preparatoria.

“El último empleo lo tuve hace seis meses, estoy haciendo la prepa abierta y siento que los obstáculos son en mi caso la escuela, tener hasta cierto grado de estudios y la experiencia también, porque en las empresas piden experiencia de un año o de dos y eso se complica”.

Refirió que no está peleado con que al inicio no gane mucho, pues lo que busca es una oportunidad para trabajar y seguir con sus estudios.

Por su parte, Yenedid Marinero explicó que es ingeniera industrial, por lo que le ha sido complicado un puesto de su perfil dado que le piden experiencia.

“La verdad es complicado más que otra cosa por la experiencia, a veces uno cuando es egresado como que las empresas no te quieren dar luego el puesto por lo mismo de que requieren dos años de experiencia en el puesto y así”.

Refirió que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro da un año de experiencia lo que es positivo para después tener otra oportunidad de colocarse en algún puesto laboral.

“Yo creo que hay que buscarle y meter papeles, yo egresé hace dos años, un año estuve en Jóvenes Construyendo el futuro, y siento que es un buen programa porque ayuda y el sueldo está bien, el único detalle es que te pagan por mes y lo que yo sugeriría es que lo pagaran de manera quincenal porque te puedes administrar mejor”, abundó.

Jóvenes quieren ganar las perlas de la virgen

La directora del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Veracruz, Yoshadara Landa Vázquez afirmó que uno de los obstáculos para que los jóvenes encuentren un empleo es que de inicio quieren ganar "las perlas de la virgen".

"Al inicio quieren tener un salario profesional. Sin embargo, recordemos que la experiencia y el conocimiento van de la mano. Entonces, tratar de concientizarlos que de entrada no vamos a ganar las perlas de la virgen. Sin embargo, con el esmero y el talento que tenemos aquí en Veracruz, vamos a llegar más lejos".

Durante la Feria del Empleo dirigida a la Juventud que se realizó en el parque Juárez, explicó que con estas ferias se da herramientas a los jóvenes que están en busca de su primera oportunidad laboral para que se presenten y tengan éxito en la búsqueda con vacantes formales y seguras.

En esta ocasión se ofrecieron más de 500 vacantes de más de 40 empresas con salarios que iban de los 7 mil 500 pesos y hasta los 25 mil pesos.

"También nos enfocamos en que cuando hicimos la concertación de estas vacantes sean para el primer empleo, que les permitan a los chicos ir creciendo dentro de la misma empresa. Entonces, también los concientizamos a través del taller para buscadores de empleo, que muchas veces queremos salir de la universidad y ganar 20 mil, 15 mil pesos. Les decimos que inviertan en la capacitación dentro de una misma empresa", refirió.

