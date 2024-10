Menores de 25 años prefieren no aceptar sueldos de menos de 6 mil pesos

Personas de entre 25 y 45 años son quienes más logran colocarse en empresas y tener vinculaciones con estas, durante las ferias de empleo, de acuerdo con autoridades locales.

Este jueves se realizó la Feria del Empleo Municipal 2024 que reunió a 32 empresas con más de 250 vacantes en Palacio municipal.

Aunque asistieron personas de todas las edades, son jóvenes quienes más se acercan a preguntar sobre las opciones laborales, salarios y prestaciones.

Sin embargo, de acuerdo con el Jefe del departamento de Fomento Económico de la Dirección de Desarrollo Económico de Xalapa, Williams Sebastián Lavadores Portilla, los chicos menores de 25 años ya no quieren aceptar sueldos de 6 mil pesos mensuales o menos.

¿Cuáles son las opciones laborales que prefieren los jóvenes?

Señaló que los jóvenes están optando por otras opciones para mejorar sus ingresos como programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Se acerca la ciudadanía en general; sin embargo, el año pasado tuvimos una población de entre los 25 a los 45 años, personas que buscan empleo. La juventud es importante. Nosotros tratamos de dar vacantes o que las empresas nos proporcionen vacantes para gente más joven. Sin embargo, la juventud hoy en día, por todos los apoyos sociales que a lo mejor se tienen, optan por otras opciones".

Refirió que según sus estadísticas son personas de entre 25 y 45 años quienes más recurren al área que encabeza para conocer las vacantes disponibles en las distintas empresas de la ciudad.

Detalló que aunque el empleo que ofertan es formal, a veces los salarios rondan entre los 3 mil y 6 mil pesos, sueldos que los jóvenes rechazan.

"Los jóvenes hoy en día tenemos desgraciadamente el resultado de que no se quedan por esos salarios. No sabemos el por qué, no lo sabemos, nosotros los seguimos ofertando (...) algunas otras empresas que ofertan vacantes desde preparatoria. Pero normalmente ahí es cuando empieza este filtro y los jóvenes dicen, o que ya vienen titulados, no se quedan en este tipo de empleos", abundó.

