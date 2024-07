Fernando “N” afirma que no cometió ningún delito; señala que persecución es para evitar que llegue al Congreso

Veracruz, Ver.- El expresidente municipal de Veracruz, Fernando “N” aclaró que no ha cometido ningún delito y que la persecución en su contra es para evitar que tome protesta como diputado local.

¿Qué dijo Fernando "N" sobre las acusaciones en su contra?

Mediante un comunicado de prensa, luego de que este martes no se presentó a la audiencia inicial, Fernando “N” aseguró que se defenderá con todo y que exhibirá a los que están detrás de las acusaciones, porque se piensa cobrar lo que le están haciendo.

Según el documento que se envió desde su oficina de prensa, dijo que fue a través de los medios de comunicación que se enteró que pretenden dictarle dos órdenes de aprehensión.

“Que quede claro, me voy a defender con todo y no solo les voy a ganar, los voy a exhibir y a cobrarles lo que están haciendo. En mi formación no está el rendirme, el ponerme de rodillas. Soy un hombre en toda la plenitud de la palabra y un ciudadano responsable y respetuoso de la Ley”.

Señaló que como esposo y padre de tres menores quiere dejarles una lección de vida digna por lo que no se doblegará.

“Soy también esposo y padre de tres niños, a quienes les dejaré una lección de vida digna, nunca me verán doblegarme, seré diputado en el Congreso del Estado y defenderé el derecho de los veracruzanos a vivir en libertad, sin temor a la persecución y al abuso”.

Insistió que los supuestos delitos que le pretenden imputar no están fundamentados y que solo están tratando de evitar que tome protesta como diputado.

Foto ilustrativa: Raúl Solís / Diario de Xalapa

”Nunca he cometido un delito, me persiguen por ser opositor y para que no tome posesión como Diputado, eso es todo”.

Detalló que las acusaciones de presunto delito electoral se basan en una supuesta denuncia de un empleado que al parecer ni siquiera lo señaló directamente.

“Delito electoral, porque en el año 2021 un empleado del ayuntamiento militante de Morena, presentó una denuncia diciendo que una persona le había pedido que hiciera guardia en una casa de campaña y asistiera a una marcha. Nunca me señala, no dice siquiera haberme visto. Ese es el primer delito por el que quieren meterme a la cárcel”.

Foto ilustrativa: Raúl Solís / Diario de Xalapa

En el caso del incumplimiento de un deber legal, manifiesta que “Dicen que debí haber evitado que se construyera la Torre Centro, por la razón que fuera. No hay nada que me pueda vincular con una conducta fuera de la ley al respecto, ese es el segundo delito por el cual me quieren encarcelar, y evitar así que rinda protesta como Diputado en el Congreso de Veracruz”.

Fernando “N” se encuentra dentro de la primera posición de la lista de posiciones plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN) para la legislatura que iniciará funciones en noviembre del presente año sin embargo no ha recibido la constancia que lo acredite como diputado electo.