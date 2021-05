Fernando Yunes asegura no haber sido citado a declarar ante ninguna instancia

Veracruz, Ver.- Luego de que fuera acusado de una presunta falsificación en un documento de residencia que otorgó a su hermano y hoy candidato de la alianza "Va Por México" a la alcaldía del puerto, Miguel Ángel Yunes Márquez, el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, aseguró que hasta este momento no ha sido llamado para declarar ante ninguna instancia.

Lamentó que quienes lo acusan de falsificación no conozcan de Derecho, pues abundó que todas las personas señaladas tienen funciones facultadas por ley.

“No, no me han citado a declarar, pero si me citan con mucho gusto iré, pero me da pena que no conozcan de derecho prácticamente nada, hablan de falsificar un documento cuando todas las personas señaladas tienen funciones y están facultadas por la ley”, dijo.

El munícipe agregó que tanto él, como presidente municipal, como el director de gobernación o el Secretario del ayuntamiento, tienen funciones y facultades establecidas por ley.

Calificó como una tontería que se le acuse de falsificación, cuando el supuesto documento lo está expidiendo el propio ayuntamiento.

“Una falsificación de un documento es cuando yo en mi computadora hiciera un documento del SAT y falsificara la firma del director SAT, eso es falsificar un documento, pero cuando uno tiene facultades no importa que sea el director de protección civil, o la regidora, no se puede hablar de la falsificación de documento”, ejemplificó.

Lo anterior fue manifestado en el marco del anuncio del programa de prevención de inundaciones para la temporada de lluvias que se avecina, donde dio a conocer que habilitaron nueve albergues temporales con capacidad para mil personas y destacó la limpieza de 338 puntos de áreas de captación pluvial y de mil 358 alcantarillas, tragatormentas y registros de diversos punto de las ciudad.

Del mismo modo presumió el desazolve de 2 mil 700 registros, pozos y canales de los mercados municipales y la limpieza de las lagunas Siglo XXI y Patitos, entre otras que forman parte del sistema lagunar de la ciudad, y que sirven como vaso regulador para evitar inundaciones en la ciudad.