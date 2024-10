"Es una decisión personal": Fernando Yunes se deslinda de su padre y su hermano

El diputado electo plurinomal del PAN, Fernando Yunes Márquez aseguró que las decisiones que tomen su padre Miguel Ángel Yunes Linares o su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez nada tienen que ver con él.

¿Qué dijo Fernando Yunes Márquez sobre su padre y su hermano?

"Hay que decir que es una decisión personal que no veo porque les afecte tampoco a ellos, todos los diputados federales, locales y senadores están en su derecho de votar como mejor les convenga", expuso.

En entrevista, previa a recibir la constancia como legislador local por el OPLE, rechazó que se vaya a sumar a Morena en la próxima Legislatura.

"Yo soy militante del PAN, fui electo por el PAN, estoy aquí para recibir la constancia que me acredita como diputado del PAN", dijo.

Fernando Yunes Márquez rechazó que se vaya a sumar a Morena en la próxima Legislatura / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Refirió que una vez que inicie la próxima Legislatura se analizarán todos los temas que así lo requieran, entre ellos, la reforma al Poder Judicial, pero en este momento no se puede pronunciar al respecto.

"Lo que llegue al Congreso del Estado a partir del día 5 de noviembre con mucho gusto lo analizaré y defenderé en un sentido u otro, a muchos les tocó cuando estuve en la Legislatura pasada, a veces vote con mi grupo, otra veces no, se tiene que respetar el derecho a disentir, a la pluralidad, yo voto porque sea plural y que la mayoría que tiene Morena también respete a las minorías", expuso.

Sobre las acusaciones de Morena en torno a buscar la impugnación de su nombramiento, Yunes Márquez aseveró que están en su derecho de actuar como "mejor les parezca".

El próximo diputado fue cuestionado sobre los reclamos que recibió su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, de parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes le reprocharon el voto a favor de la reforma judicial.

Al respecto, comentó que la libertad de expresión siempre ha existido, pero "no se vale y me parece que no es correcto es cuando hay alguna agresión".

"Es libertad de expresión de quienes así lo deseen externar", expuso.

El diputado electo plurinomal del PAN, Fernando Yunes Márquez fue entrevistado previo a recibir la constancia como legislador local por el OPLE / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En su caso, afirmó, no ha recibido ningún señalamiento o rechazo de parte de la población y sus procesos se están llevando conforme a derecho.

"Vengo caminando en el centro de Xalapa y recibo saludos de personas que hace tiempo no veía, yo vivo en Veracruz, todos los días salgo a dejar a mis hijos a la escuela, salgo a la calle, a trabajar, al café y no he recibido más que cariño de la gente", manifestó.

¿De qué es acusado Fernando Yunes Márquez?

Fernando Yunes Márquez se enfrenta a dos órdenes de aprehensión: la primera por presunto delito electoral en agravio de la función pública electoral, y la segunda por presunto daño patrimonial de las Cuentas Públicas 2018 al 2021, denuncia que fue presentada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales

Fernando Yunes Márquez afirmó que no ha recibido ningún señalamiento o rechazo de parte de la población / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Fue exalcalde de Veracruz con el aval del PAN, cargo que dejó en 2021.

Es hermano del senador Miguel Ángel Yunes Márquez e hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, quienes se enfrentan a un proceso de expulsión del partido albiazul, luego de emitir su voto a favor de la reforma al Poder Judicial.

