Tras expulsión de su padre y hermano, Fernando Yunes sigue en el padrón del PAN

Fernando Yunes Márquez sigue estando en el padrón del PAN y contra él no hay ningún procedimiento de expulsión, confirmó el dirigente estatal del partido, Federico Salomón Molina.

¿Qué dijo el dirigente del PAN en Veracruz sobre Fernando Yunes?

En entrevista, indicó que el proceso de expulsión que está llevando a cabo el Comité Nacional del PAN no involucra al exalcalde de Veracruz.

Dirigente estatal del partido, Federico Salomón Molina | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

"La expulsión la hizo en Comité Nacional, nosotros no tenemos injerencia, lo de Fernando sigue su curso normal, contra él no hay nada de proceso", dijo.

Recordó que Fernando Yunes Márquez se encuentra en el primer lugar en la lista de plurinominales para las diputaciones locales, por lo que se espera el Organismo Público Local Electoral (OPLE) realice las asignaciones correspondientes.

Sobre la permanencia de Yunes Márquez en el partido, el dirigente estatal afirmó que ello depende de él.

"Si continúa o no no dependerá de que sea diputado local, me refiero que él ya es dip electo, bueno solo falta que el OPLE lo defina y listo, ya dependerá de él si continúa con el PAN o no, pero es decisión personal", expuso.

Salomón Molina destacó que, si los panistas deciden irse con la familia Yunes, es una decisión personal que cada actor político determinará.

"Todos están en su derecho de decidir, será una decisión personal, lo que determinen será respetado", comentó.

Fernando Yunes Márquez aparece en el primer sitio de distribución de diputaciones plurinominales locales, espacio que le fue concedido desde el Comité Nacional del PAN, según lo declarado por el senador Marko Cortés.

El OPLE no ha definido la distribución de las diputaciones plurinominales, por lo que el panista está a la espera.

Fernando es hermano del senador Miguel Ángel Yunes Márquez e hijo de Miguel Ángel Yunes Linares / Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

¿Quién es Fernando Yunes Márquez?

Fernando Yunes Márquez se enfrenta a dos órdenes de aprehensión: la primera por presunto delito electoral en agravio de la función pública electoral, y la segunda por presunto daño patrimonial de las Cuentas Públicas 2018 al 2021, denuncia que fue presentada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.

Fue exalcalde de Veracruz con el aval del PAN, cargo que dejó en 2021.

Es hermano del senador Miguel Ángel Yunes Márquez e hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, quienes se enfrentan a un proceso de expulsión del partido albiazul, luego de emitir su voto a favor de la reforma al Poder Judicial.