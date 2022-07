Quítate el antojo en el Festival de la garnacha de Rinconada: Fecha y lo que sabemos del evento

Si eres amante de los antojitos te tenemos buenas noticias, pues podrás quitarte el antojo en el Festival de la garnacha de Rinconada, Veracruz; te decimos la fecha y todo lo que sabemos sobre este evento.

Cabe destacar que la cocina jarocha es conocida por ser una de las más ricas y variadas. Abarca desde antojitos típicos hasta platillos de mariscos y pescados frescos y un sinfín de deliciosas frutas tropicales.

Sin duda alguna el maíz es la base de alimentación de los veracruzanos, pues con ellas se elaboran los tacos, las enchiladas y por supuesto, las garnachas, que son la estrella de esta ocasión.

Te puede interesar: ¿Con todo o naturales? Anuncian ‘Taco Fest’ en Veracruz: Fecha y todos los detalles del evento

Local Ya huele a chicharrón y pulque: Festival de Las Vigas tendrá 50 expositores

¿Cuándo se realizará el Festival de la Garnacha en Rinconada?





El Festival de la garnacha se realizará los próximos 19,20 y 21 de agosto en la localidad de Rinconada, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Será un evento 100% familiar.

Lo anterior fue anunciado luego de la develación de la placa que nombró a Emiliano Zapata como ‘Municipio con Vocación Turística’.

El objetivo de este festival es promover la riqueza gastronómica de Veracruz y por supuesto, apoyar la economía, pues se espera recibir muchos visitantes.

El presidente municipal de Emiliano Zapata, Erick Ruíz Hernández expresó que gracias a este nombramiento, se podrá colocar al municipio en el sitio que le corresponde, así como enaltecer su riqueza natural, gastronómica para así impulsar el turismo.

Por su parte, el Secretario de Turismo Iván Martínez Olvera afirmó que “Quien no conoce las garnachas de Rinconada no ha vivido, no ha disfrutado, no ha gozado, y tal vez no haya amado”, así que ve afilando el diente para deleitarte con unas deliciosas garnachas.

Más adelante se darán a conocer más detalles de este evento gastronómico.

¿Qué tan populares son las garnachas de Rinconada, Veracruz?





Cualquier veracruzano que disfruta de los antojitos sabe que no hay otras garnachas más deliciosas que las de Rinconada.

Leer más: Los platillos jarochos que tienes que probar por lo menos una vez en tu vida: MAPA

La gastronomía es una de las principales fuentes económicas de este lugar y vaya que hace sentido, hay varios negocios que se dedican a saciar el apetito de los habitantes y turistas que llegan.

En Veracruz la garnacha se prepara con una tortilla pequeña de maíz untada con salsa, pasada por manteca de cerdo y adornada con carne de cerdo, queso rallado y cebolla picada, ¿apoco no se te hizo agua la boca?.

En la capital de las garnachas, Rinconada #Veracruz.#TodoVeracruzEsBello#HugoGarrido 🐔 pic.twitter.com/qzyonVCrW1 — Hugo Garrido ®️ 🇲🇽 (@fotogarrido) April 4, 2022