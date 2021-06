FGR descubrió robo de gas a Pemex en alcoholera de Orizaba

Xalapa, Ver.- El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que la empresa alcoholera de Orizaba fue cerrada por la Fiscalía General de la República, dado que el propietario de la misma se encuentra presuntamente involucrado en un robo de gas a Pemex.

A través de un video en sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que la FGR descubrió un robo de gas a Pemex en varios estados y en Veracruz uno de ellos fue por parte de la empresa alcoholera, cuyo dueño es colombiano.

Hoy, por segundo día consecutivo, trabajadores de esta empresa se manifestaron en el centro de Xalapa, luego de pasar la noche en la plaza Sebastián Lerdo y los pasillos de Palacio de Gobierno, ante la exigencia de la reapertura de la alcoholera.

Local Por segundo día, trabajadores de alcoholera de Orizaba se manifiestan, pernoctaron en el centro de Xalapa

Ello dado que son más de mil trabajadores los que se quedaron sin un sustento, luego de que la empresa fuera cerrada por elementos de la FGR el pasado 18 de mayo.

Ante ello, García Jiménez indicó que el propietario de la empresa fue quien mandó a los trabajadores a protestar a Palacio de Gobierno, a fin de que la misma sea liberada.

En torno a ello, pidió a los trabajadores realizar el reclamo directo al propietario de la empresa, quien, dijo, debe responderles legal y laboralmente.

“Quiero decirles a los trabajadores que el presunto delincuente de robo de gas, ya que no pagaba la concesión desde el 2019 y que dicha acción de cierre no fue de parte del Gobierno del Estado, yo conmino a los trabajadores a que fijen su postura y no se dejen engañar, el patrón es quien tiene que responderles legal y laboralmente y en ello tienen nuestro apoyo para defender sus derechos por la vía laboral”, manifestó.

Siguiendo en el tema de la seguridad, refirió que desde la Fiscalía General de la República se le informó sobre la detención legal y la vinculación a proceso de Daniel “N”, alias El 27, integrante de una organización criminal que opera en el sur del estado

“Es el segundo al mando de la organización que encabeza José “N”, alias El 80. Sabemos que ha estado inmiscuido en el presunto o posible enlace con autoridades municipales, lo cual estamos investigando”, expresó.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Destacó que con esta detención queda claro que no habrá impunidad en la actual administración, “más temprano que tarde se hará justicia y se aplicará la ley contra quienes pretendan dañar a la sociedad veracruzana”.

“Se acabaron los tiempos en que las autoridades pasadas colaboraban con los grupos delincuenciales, vamos por todos ellos”, comentó.