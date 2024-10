"Me trajo paz al corazón": Rosa asegura que San Judas Tadeo le concedió dos milagros

Veracruz, Ver.- Dos milagros concedidos por San Judas Tadeo convirtieron a Rosa Rueda Blasco, en una de las más fieles devotas del llamado patrono de las causas difíciles, dando su testimonio de que la oración es el arma más poderosa para que este santo interceda ante Dios.

Rosa asegura que San Judas Tadeo le concedió dos milagros

Con la imagen de San Judas Tadeo en brazo, Rosa arribó a la catedral de la ciudad de Veracruz para recibir la bendición del sacerdote que se realizó este 28 de diciembre, día en el que se agradece al santo patrono por los milagros que ha concedido.

En este caso, Rosa asegura que San Judas Tadeo ya le ha concedido dos milagros, uno hace varios años, cuando su hijo enfermó del corazón y tenía apenas tres años.

Menciona que su hijo falleció, sin embargo, fue muchos años después ya en la etapa de la adolescencia, debido a que su corazón no resistió, pero agradece la dicha de haberlo conservador varios años a su lado y tener más recuerdos de él.

Otro de los milagros es la reciente reconciliación con su hija, pues comenta que se encuentra en una etapa de rebeldía y ha hecho mucha oración para que entré en razón y vuelvan a ser tan unidas como lo habían sido.

“Mi hijo estaba muy enfermo cuando tenía tres años, le pedí a Juditas que me lo aliviará y le prometí que le iba a cortar el pelo en su presencia, mi hijo se mejoró porque él me hizo el milagro y por eso lo traje ante el altar y ahí le corté el cabello, mi hijo se recuperó, volvió a ser operado a los 15 años y salió bien pero después de algunos años su estado de salud volvió a deteriorarse y falleció, pero Juditas me trajo paz en el corazón, pude estar muchos años con mi hijo y lo acepté”, expresa.

El milagro fue la reconciliación con su hija luego de que se distanciaron por un conflicto familiar, pues dice que hizo mucha oración para que volvieran a hablar.

“Hace poco mi hija estaba distanciada de mí y también le pedí a Juditas que intercediera por mí y mi hija me llamó para saludarme y para hablar, me dijo mamá voy a ir a la casa, me habló muy tranquila, yo quiero que las cosas mejoren entre nosotras y voy a seguir haciendo oración para que las cosas se compongan”, dijo.

Otro milagro fue la reconciliación con su hija luego de que se distanciaron por un conflicto familiar, pues dice que hizo mucha oración para que volvieran a hablar | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Reliquias de San Judas aumentaron devoción en la comunidad católica

De acuerdo con el párroco de la Catedral de Veracruz, Aurelio Mujica Limón, San Judas Tadeo ha adquirido mucha devoción entre los católicos, sobre todo luego de que sus reliquias recorrieron algunas iglesias del estado de Veracruz.

A eso atribuyo que este año haya habido más asistencia durante las celebraciones del 28 de octubre, que en años anteriores.

“Es una devoción de hace muchos años, pero además sabemos que en México anda la reliquia, pasó hace algunos días por el puerto de Veracruz, Boca del Río y ahorita anda por Quintana Roo y ha agarrado mayor fuerza, mayor devoción (..) ahora que es precisamente su día se ve bastante gente, ha habido más asistencia que años anteriores”, dijo.

El prelado manifestó que los católicos tienen claro que San Judas Tadeo es uno de los 12 apóstoles y que interceden ante Dios quien es quien hace los milagros.

“La iglesia no ve con malos ojos esta devoción, al contrario trata de aclarar bien la misión de los santos, el que ha venido a salvarnos es Cristo que es Dios y todos los demás que son reconocidos, venerados es porque interceden por nosotros pero no es que el santo sea el que haga el milagro, Dios los escucha y les concede favores”, detalló.

El prelado manifestó que los católicos tienen claro que San Judas Tadeo es uno de los 12 apóstoles y que interceden ante Dios quien es quien hace los milagros | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Otros santos reconocidos por la iglesia

Hizo referencia que hay otros santos que se distinguen por la devoción que generan entre los feligreses como San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, San Martín de Porras, San Rafael Guízar y Valencia así como el beato Ángel Acosta Zurita que se encuentra en la catedral de Veracruz.