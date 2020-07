Fiestas públicas o privadas serían sancionadas en Xalapa

Xalapa, Ver.- El alcalde Hipólito Rodríguez Herrero dijo que se analiza la posibilidad de aplicar límites más severos para que la población comprenda la necesidad de tomar medidas contra la contingencia sanitaria por coronavirus (Covid-19), tras señalar que los casos siguen en aumento y aún así hay quienes se empeñan en realizar reuniones públicas o privadas.

En entrevista, abundó que es inaceptable que haya fiestas durante la cuarentena y que por ello se analiza la posibilidad de aplicar sanciones en contra de quienes incurran en ese tipo de actividades, que actualmente se encuentran prohibidas.

Dijo que se han aplicado sanciones a comercios no esenciales que se resisten a obedecer las indicaciones oficiales y que los parques se mantendrán cerrados de forma indefinida.

Señaló que dentro de poco habrá un pronunciamiento de los alcaldes de la zona metropolitana de Xalapa, para establecer las medidas que se deberán intensificar en medio de la pandemia.

De entrada, precisó, es indispensable el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial, entre otras actividades de higiene, para prevenir contagioso por Covid-19.

Manifestó que es necesario que la población asuma su responsabilidad y reconozca que no es momento para llevar a cabo aglomeraciones o fiestas.

Como ejemplo, citó las recientes festividades realizadas por ciudadanos para en honor a Santa María Magdalena en Xico, donde se reunió mucha gente sin tomar en cuenta los riesgos a la salud.

170 municipios veracruzanos registran casos de Covid-19 | Foto: David Bello

Manifestó que basta con respetar las reglas de salud para lograr la protección contra el coronavirus, además de que con ello la economía podrá reactivarse.

Ya no queremos que la gente fallezca; las cifras han crecido y eso ya no debe ser posible citó.

También señaló que la administración a su cargo ha actuado hasta donde la ley le permite, tras señalar que no se pueden violar derechos humanos, no detener a nadie en la vía pública por no tomar las medidas sanitarias.