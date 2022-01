Fiscala pide que la justicia no se politice

La titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, replicó el mensaje del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, al solicitar a los medios de comunicación a no hacer víctimas a quienes tuercen la ley.

Durante el mensaje inicial que dio en la comparecencia ante el Congreso local, indicó que ella no litiga en los medios; sin embargo, dejó en claro que los agravios, que en el pasado eran encubiertos, hoy salen a la luz y son carpetas de investigación.

Local





Afirmó que no politiza la impartición de justicia, ante los señalamientos relacionados con que presuntamente es el brazo ejecutor contra la oposición.

Al respecto, manifestó que el principal reclamo social es hacer valer la ley y obliga al Estado a dar respuesta con la contundencia necesaria para hacer que la justicia sea también factor de estabilidad y desarrollo.

“Encima de cualquier interés de grupo, de cualquier complicidad y de cualquier revanchismo o consigna política está nuestro trabajo en favor de las y los ciudadanos, de todos, sin distingos, haciendo prevalecer la verdad y la ley, con una nueva actitud de servicio para seguir transformando a la Fiscalía General del Estado”, dijo.

Puntualizó que tiene claro que no hay paz sin justicia y no hay justicia si no se procura, “estas son las premisas que conducen el espíritu transformador con el que he emprendido mi gestión”.

“De un Veracruz herido por la impunidad y la corrupción se ha transitado a un estado donde se hace justicia sin distingo, sin colores ni consigna, lo que se hace es actuar en el marco de la ley siempre en favor de las víctimas”, expuso.

Consideró como inevitable hablar del pasado porque esa etapa les precedió, “heredamos ese drenaje judicial y refirió que, amparados en el espectáculo, hay quienes juegan a ser justicieros. la justicia no debe politizarse ni litigarse mediáticamente”.

“En la Fiscalía General del Estado de Veracruz tenemos clara nuestra misión y nuestra responsabilidad que es garantizar el estado de derecho mediante la investigación y persecución de los delitos del orden común, observando la estricta aplicación de la ley y de los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y absoluto respeto de los derechos humanos”, agregó.