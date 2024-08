Fiscalía General del Estado no recibe todas las denuncias por desaparición de personas: CEDH

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a recibir las denuncias que hacen las familias por desaparición de personas, es muy común que incumplan con ello y se niegue a recibirlas, afirmó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez.

“Es muy común, más común de lo que uno pensaría, nosotros damos muchos acompañamientos en ese sentido, de que van, quieren poner una denuncia y no se la reciben, o les digan vuelvan después, o tiene que pasar x número de horas para recibir la denuncia, y por supuesto que no, no tienes que esperar nada, o sea, la fiscalía está obligada a recibir inmediatamente la denuncia, sobre todo cuando se trata de personas desaparecidas o no localizadas”.

Y es que dijo es en esos casos donde el tiempo que transcurre juega un papel muy crucial para dar con la persona con vida.

“Entonces es importantísimo que inmediatamente sean atendidas, sean recibidas la denuncia, pero sí hay obstáculos, hay muchas solicitudes de intervención en la comisión para ese tipo de situaciones, que simplemente no les quieren recibir la denuncia”.

Además, explicó que el primer paso cuando existe una desaparición es poner en conocimiento de la autoridad competente, sobre todo si se presume que pudiera ser la falta de presencia de la persona por la comisión de un delito.

“Sí hay que ponerlo en conocimiento de la autoridad, pero, digamos, si la autoridad ya lo conoce, aunque no haga necesariamente una denuncia, simplemente tiene conocimiento de la probable comisión de un ilícito, pues por supuesto que tendría que abocarse a investigar”.

No obstante, remarcó que, si se pone en conocimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, esta tiene competencia para hacer la ficha y difundirla con la idea de una pronta localización de la persona.

Refirió que no hay recomendaciones a la FGE en ese sentido porque se da acompañamiento y entonces se les recibe la denuncia, y las recomendaciones generalmente son posteriores para el caso de que no se realice una investigación con la debida diligencia.

“Pero esos casos en que van, solicitan la intervención de la comisión para darles acompañamiento para que les sea recibida la denuncia, pues se soluciona en el acto mismo de recepción de la denuncia, por lo cual no se requiere abrir una queja”.

FAMILIAS HAN TENIDO QUE RECURRIR A AMPAROS PARA DENUNCIAR DESAPARICIONES

Por su parte, el abogado Ricardo Morales Carrasco afirmó que los delitos de oficio e inclusive delitos de lesa humanidad como son los de desaparecidos, tienen jurisdicción a nivel universal por lo que no se requiere ninguna denuncia para iniciar la búsqueda.

“Basta la simple noticia para que la Comisión de Desaparición empiece a ejercer sus atribuciones que legalmente le corresponden”.

Sin embargo, dijo que es recomendable que las familias interpongan la denuncia de manera formal porque la autoridad tiene que allegarse de datos de información para que se pueda después incubar el procedimiento correspondiente.

“Y pues se requiere obviamente que los interesados interpongan la denuncia correspondiente. Desafortunadamente, son noticias que me han llegado (que no se quieran recibir denuncias en la FGE), no me ha tocado en lo particular nunca. Siempre he encontrado fuerzas abiertas en cuanto a la recepción de este tipo de asuntos, pero sí he sabido de casos que en juicio de amparo se han tenido que incluso presentar para poder iniciar los procesos de búsqueda de personas”.

NO SE REQUIERE DENUNCIA PARA BUSCAR A UNA PERSONA DESAPARECIDA

La encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda Brenda Cerón Chagoya afirmó que no se requiere de una denuncia formal para emitir una ficha de una persona no localizada.

“Nosotros podemos abrir un reporte de una persona desaparecida o no localizada por carpeta, noticia o denuncia, de esas tres formas es como se puede dar inicio con un reporte de la Comisión Estatal de Búsqueda”.

No obstante, expuso que es importante que, si se presume la posible comisión de un delito o que sea niña, niño, adolescente, mujer se ponga inmediatamente la denuncia por ser de los grupos de personas más vulnerables y por las distintas violencias por las que se pueden atravesar al desconocer el paradero.

“Por ello es muy importante que se inicie de inmediato una carpeta de investigación”, dijo Cerón Chagoya.

Sobre el caso de la estudiante de la Universidad Veracruzana Cynthia González González desaparecida en Poza Rica desde el pasado 12 de junio, expuso que hay una denuncia ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro.

“De hecho, hemos estado en contacto con la familia y le hemos comentado que podemos acompañarle a la Fiscalía para que pueda poner su denuncia. En este caso, en particular, cuando ellos se percatan de la desaparición de Cynthia, es porque reciben una llamada de rescate. Entonces, en ese momento, ellos, el papá me parece que acude a la Fiscalía a poner una denuncia”.

Sin embargo, explicó que el proceso ahí es distinto y lo dice el protocolo moderado de búsqueda: cuando se presume secuestro, no se puede iniciar una carpeta por desaparición hasta que se desestime todo lo pertinente.

“Ahí lo que nosotros hicimos fue solicitar informes a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, a la UECS, para que nos dijera si hay una carpeta abierta por secuestro en torno a la desaparición de Cynthia y que, y de lo contrario, se canalizó a la Fiscalía Especializada de Desaparición para que se iniciara la carpeta por desaparición y no por secuestro; no se pueden iniciar las carpetas por dos delitos distintos”.

Expuso que se le ha pedido a la familia acudir y aclarar si la carpeta está en la UECS y si se va a pasar a la especializada por desaparición.

“Entonces, por eso es muy importante que la familia acuda, pero pues la familia no tiene confianza, no ha podido venir, no, no ha podido estar aquí y lo que en su momento le dijeron a la señora es que no se la podían recibir porque no la carpeta de secuestro (…) en realidad es que no se ha aclarado esta situación y pues lo que les están pidiendo es la presencia para poder abrir todo”.