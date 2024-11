[Fotos] Arrancó el Buen Fin; prevén altas ventas en fin de semana

Durante el primer día del Buen Fin en Xalapa no se registraron largas filas ni tiendas o supermercados colmados, sin embargo, los comerciantes prevén que sea en sábado, domingo y lunes cuando se presente la mayor afluencia de clientes que aprovechen la infinidad de promociones que prepararon para la temporada.

En establecimientos del centro histórico, así como en centros comerciales y en colonias de la periferia, se han colocado mantas y carteles en los que informan de las promociones que se otorgarán a los clientes del 15 al 18 de noviembre, en el fin de semana más barato del año, cuatro días en que se adquirirán productos de diferentes tipos con beneficios económicos.

Con el Buen Fin se marca el inicio de las ventas previas a las fiestas decembrinas, por lo que la mayoría de los negocios pequeños, medianos y grandes aprovecharon este fin de semana largo para promocionar sus productos y ofrecer ofertas acordes a su tamaño y condiciones.

Restaurantes, papelerías, boutiques, almacenes, farmacias, artículos deportivos, zapaterías y ópticas, entre otros muchos ramos, ofrecen promociones a su clientela, que van desde descuentos en todas las compras hasta meses sin intereses.

GRANDES ALMACENES

Jairo Miguel Ríos Romero, encargado de la tienda Elektra, expuso que comenzó muy bien la temporada del Buen Fin, “porque hasta el mediodía habían llegado muchos clientes a buscar adquirir una motocicleta, que es una de los artículos más vendidos, dado que cuenta con grandes descuentos para todos los modelos”.

Los clientes aprovechan esta temporada, comenta, para adquirir productos a meses sin intereses, como son motocicletas, pantallas o celulares de gama alta, “porque además de los descuentos pueden pagarlos hasta en 12 meses, lo que es una promoción excelente”.

Además, indica que la gran parte de las ventas que esperan realizar en estos días serán en línea, porque en sus páginas oficiales se ofrecen promociones bastante buenas, que son imperdibles y en las que se puede aprovechar el uso de tarjetas bancarias.

NO TODOS SON COMPRADORES

Elvira Ramírez Rojas, xalapeña entrevistada en la zona centro de la ciudad, comentó que ella no acostumbra comprar en esta temporada porque considera que los comercios aumentan sus precios y luego simulan descuentos que al final no lo son.

Considera que sería más importante que las familias opten por reciclar en vez de comprar productos que no necesitan que solo adquieren porque están en oferta. “Es una temporada de alto consumismo. Deberían de comprar en enero que es cuando en realidad las tiendas ponen todo en oferta, porque la gente ya está muy gastada. Por esa situación no le gusta seguir estas promociones de temporada”.

Restaurantes, papelerías, boutiques, almacenes, farmacias, zapaterías, entre otros ramos, ofrecen variadas promociones a clientes | René Corrales / Diario de Xalapa

En el caso de Desideria Montiel Nogueira, opina que no es bueno comprar cuando no se necesita “y aunque se requiere algo si no hay dinero no hay que entrarle a las ofertas, porque entonces se endeuda uno y después vienen los problemas”.

Exhorta a quienes compren en esta temporada a pagar rápido, porque de lo contrario vivirán endeudados, “mis padres me enseñaron a ahorrar y a vivir acorde a las posibilidades, así que no, no compraré nada, porque no necesito nada de lo que ofertan, es una temporada de consumo excesivo”.

INFINIDAD DE OFERTAS

En los establecimientos de esta ciudad, que se ubican tanto en el centro histórico, como en centros comerciales, supermercados, tiendas departamentales, almacenes, se colocaron mantas en las que se pueden ver descuentos, meses sin intereses, promociones, 2x1, entre otras, ofertas.

Además quienes compren en los negocios participantes podrán participar en el sorteo del Buen Fin y tendrán la oportunidad de ganar diversos premios. Quienes realicen sus compras superiores a 250 pesos, con tarjeta de débito o crédito, participarán en el sorteo y ganarán hasta 250 mil pesos.

El sorteo se realizará a nivel nacional el 13 de diciembre próximo y participarán todas las personas que durante los días del 15 al 18 de noviembre realicen compras en establecimientos participantes.

Solo participarán las compras a partir de 250 pesos y cuyos pagos se realicen con tarjetas de crédito o débito de bancos participantes, lo cual se puede verificar mediante la lectura de un código QR disponible en la publicidad de los establecimientos.

El registro de las operaciones de compra que participan en el sorteo se integrará de manera automática en una base de datos, no se tiene que hacer ningún registro adicional para su participación.

El premio principal es de 250 mil pesos, además de 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos, equivalente a una bolsa de 400 millones de pesos.