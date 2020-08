FRENA busca que AMLO renuncie antes del 30 de noviembre

Xalapa, Ver.- Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) llevaron a cabo una jornada de información en la explanada del Teatro del Estado para llamar a la población a manifestarse, levantar la voz y sumarse a la exigencia para obtener la renuncia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador antes del 30 de noviembre.

Hilda Saldaña Olmos sostuvo que ese es el objetivo y el plazo porque así, de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución Política, se podrá a convocar a nuevas elecciones “y empezar a trabajar en la recuperación del país”.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Local FRENA insiste en que agenda de AMLO es criminal

“No va a ser fácil ya los sabemos porque la destrucción ha sido muy acelerada en estos menos de dos años de gobierno, ya es mucho el daño que se ha causado, pero tendremos oportunidad de trabajar para lograr esa recuperación”, abundó.

Refirió que el movimiento está teniendo eco puesto que cada vez se suman más personas, por lo que el Frente es una realidad y una organización ciudadana que tiene por objetivo lograr la dimisión del presidente.

Son ciudadanos que están conscientes de la crisis por la que está atravesando nuestro país y que quieren hacer algo para contribuir a la recuperación del país abundó.

Durante la jornada de este domingo, ocuparon la plaza y realizaron un carrusel móvil alrededor de la zona, dado que hay personas, explicó, que por problemas de salud o la edad, prefieren no exponerse al sol o a los contagios por Covid-19.

Sin embargo, ante las críticas, negó que sus protestas se hagan a bordo de vehículos de lujo y dijo que, si así fuera sería producto de su trabajo, lo que se logra con esfuerzo y educación.

“A mí, que no vengan a decirme que ando en carros de lujo porque estoy ardida porque perdí privilegios, no señores no se equivoquen, yo no he perdido ningún privilegio, tengo el privilegio de estar viva, tener educación y una mente abierta”, añadió.

Expuso que en FRENA todos son ciudadanos mexicanos que participan con nuestros vehículos o lo que tienen, que se han ganado con el producto de su trabajo, “nosotros pagamos impuestos y del carro que tenemos, la verdad, quien sabe de carros, está consciente que no tenemos carros de lujo en el movimiento y si lo tuviéramos nos sentiríamos muy orgullos de ello porque ese es el producto de nuestro trabajo, el que quiera que haga esfuerzos y se eduque”.