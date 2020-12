Frenaaa realiza la caravana “tercera vacuna contra el Morenavirus López”

Xalapa, Ver. Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) Xalapa realizaron este domingo una caravana más por la ciudad que dijeron se trata de “la tercera vacuna contra el Morenavirus López”.

Una de las integrantes, Hilda Saldaña Olmos, recordó que la caravana salió de Las ánimas frente al Club Britania y que su demanda sigue siendo la misma: exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador y todo su gabinete por incumplir con sus promesas y violar sistemáticamente la Constitución.

“Esto es por nuestro país, por nuestros hijos, por nuestros nietos y los hijos de tus hijos, vamos a terminar con este morenavirus letal que está destruyendo a nuestro país”, dijo.

Llamó a los xalapeños a sumarse a ese movimiento pues consideró que el país necesita de todos por las futuras generaciones.

“Súmense a la caravana y súmense también al paro económico nacional que consiste en realizar operaciones comerciales, laborales de tal forma que evitemos la generación de impuestos”, añadió.

Algunas de las leyendas que se pegaron en los vehículos de quienes participaron en la protesta decían “¡Paro nacional económico! Di no a invitaciones del fisco para regularizar” o “AMLO vete ya”.

La caravana concluyó con una protesta en la Plaza Lerdo donde llamaron a la población a sumarse a su protesta contra el gobierno federal y “rescatar a México”.

“Estamos invitando a que se documenten, entren a nuestra página web y vean cómo pueden hacer para proteger su patrimonio, digan no a las invitaciones del fisco para supuestamente regularizar, no hay ninguna forma legal donde los puedan obligar a ello por lo tanto si ustedes dicen no a estas invitaciones no tendrán ninguna consecuencia”, agregó.