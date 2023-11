No hay riesgo de fractura en FAV tras designación de Pepe Yunes; aclara PRD y PRI

Militantes del PRD y PRI descartan que el Frente Amplio por Veracruz vaya a fracturarse, tras la nominación del diputado federal José Yunes Zorrilla como abanderado a la gubernatura por el PRI en las elecciones del 2024.

Juan Montes de Oca López, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), detalló que las dirigencias nacionales tomaron la decisión de que el PRI fuera el partido político que encabezara la candidatura a la gubernatura.

Mientras que el PAN y el PRD serán los que realicen las nominaciones para las candidaturas al Senado en la primera y segunda fórmula, respectivamente. En ese sentido, reconoce que la distribución se hizo basado en un análisis profundo y serio de la fortaleza de cada fuerza política.

Por lo anterior, afirma que no se ven complicaciones y desde el PRD se respalda la nominación del diputado José Francisco Yunes Zorrilla como abanderado a la gubernatura.

“Es un político que trae experiencia, que ha sido sometido ya incluso a un voto directo, ganado en las urnas, que ha tenido representaciones electorales no por la vía plurinominal, sino en la búsqueda, en el territorio, y eso habla de un candidato que ha pasado ya la prueba de fuego en las secciones electorales con el trabajo y en el territorio, no solo en su municipio que ha gobernado, sino en su distrito, que es un distrito complicado”, dice.

Juan Montes de Oca López señala que actualmente la fortaleza del Frente Amplio por México es el diálogo que existe y la coincidencia de que es urgente que Morena deje el poder. Por ello, señala que los acuerdos nacionales se respetarán.

Del mismo modo, asegura que las expresiones que han mostrado inconformidad con el proceso interno se han mostrado abiertas al diálogo y, desde sus espacios, han invitado a la reflexión para llegar a acuerdos siempre.

“Los tiempos políticos que estamos atravesando requieren hacer uso con mayor eficacia del diálogo, del acuerdo y el reconocimiento de la representación de cada fuerza política. Hablar de un frente implica hablar de tres plataformas, que obviamente, si bien es cierto, están enfocadas a una diversidad de estructuras y planteamientos territoriales, en contraparte, creo yo, que debe haber una suma de todo ello para hacer una plataforma que atraiga”.

En ese tenor, acota que aunque cada partido llevará el registro de las candidaturas según lo acordado, es necesario recordar que en los equipos de campaña y los equipos electorales se deberán integrar a los tres partidos. Del mismo modo, se buscará que se incluyan voces de la sociedad civil.

PEPE YUNES ES UN VALIOSO MILITANTE: ANILÚ INGRAM

Por su parte, Anilú Ingram Vallines, quien mantiene su postura en contra del proceso electoral interno del PRI, señala que desde su espacio continuará trabajando por el pueblo de Veracruz y defendiendo los ideales en los que cree desde hace 20 años.

“Mis ideales por Veracruz y por México no cambian, mis ideales, mi lucha, yo he trabajado siempre a lo largo de 20 años que ha sido mi trayectoria política y esos no cambia, esos temas están firmes y yo seguiré trabajando”.

En ese sentido, deja ver que no está en sus planes el cambio de militancia y reconoció a José Yunes Zorrilla como un valioso militante del PRI. Sobre su nominación, señaló que deberá de realizar un trabajo fuerte al interior del partido y también al exterior, para que se busque un verdadero cambio.

“A Pepe lo respeto, le tengo aprecio, creo que es un escenario complejo el que se está enfrentando, tanto para él como para quien en un momento dado hubiera sido elegida o elegido, no es un reto sencillo y evidentemente se tendrá que hacer mucho trabajo al interior y al exterior, si realmente se quiere cambiar”.