Frente Cívico Nacional anuncia movilización en la Ciudad de México

Xalapa, Ver.- Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador del Frente Cívico Nacional (FCN), sostuvo en Xalapa que aunque está pendiente la concentración del 23 de noviembre en la Ciudad de México, sí van por la creación de un nuevo partido que será de “férrea oposición”, pero no tendrá el mismo nombre del actual movimiento.

En reunión con simpatizantes de distintas partes del estado de Veracruz, adelantó que Federico Reyes Heroles y un grupo de intelectuales ya trabajan en lo que será el lema y el emblema.

¿Cómo elegirán el nombre de la agrupación política?

En cuanto al nombre, será la próxima semana cuando darán a conocer una plataforma donde los interesados podrán proponer el nombre de la nueva fuerza política, se elegirán seis y se someterá a votación.

También dijo que un equipo encabezado por Leonardo Valdés Zurita y exconsejeros electorales ya se enfocan en los lineamientos sobre dinero, transparencia, normas y reglamentos.

Expuso que no podrán dar batalla sin un partido y los tiempos “están encima”, De acuerdo con la legislación electoral, si no lo hacen ahora tendrán oportunidad hasta 2031.

Ante el grupo de personas congregadas en el Casino Jalapeño, adelantó que en enero de 2025 estará listo un “gabinete sombra”, tal y como sucede en Inglaterra.

Detalló que el funcionamiento consiste no solo en ser crítico sino también en ser un generador de propuestas y alternativas con informes mensuales.

Además, mencionó que entre los planes está que el primer fin de semana de febrero hagan dos asambleas por estado, con lo cual planean romper récord y tener 64 asambleas por entidad.

Veracruz será sede de 19 asambleas

Les recordó a los presentes que, tal y como ya lo habían manejado, estarán organizados por asambleas distritales; en Veracruz se prevén 19 con un mínimo de 300 personas, las cuales iniciarían funciones el próximo mes de febrero.

Aunque llamó a los simpatizantes a no quedarse en el pasado, sí los convocó a a no olvidar que en 2024 se vivió “una elección de Estado, pero ahora toca seguir adelante y dar batalla”.

“Hubo una elección inequitativa e injusta, y encabezados por Andrés Manuel López Obrador, se violentó la equidad volviendo a otras épocas de elecciones de Estado, y aún peor”.

Subrayó que el compromiso es responder a los millones de personas que no estaban ni están de acuerdo con la continuidad en el poder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“No solo es decir no me gusta, sino hacer una propuesta crítica. Lo que se vive merece una oposición férrea. Los que llegaron no se quieren ir del poder y hay que rescatar al país”, puntualizó en la sesión en la que hubo intervenciones de los presentes, con comentarios y propuestas.