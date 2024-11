"No tenemos sueldo fijo, no hay trabajo": Frente Frío paraliza actividad pesquera

Veracruz, Ver.- La navegación menor en este puerto fue cerrada, derivado del frente frío número 10, afectando a pescadores del muelle de este municipio, quienes desde el pasado martes comenzaron a asegurar sus lanchas para evitar daños.

Frente frío 10 en Veracruz, ¿cómo afecta a pescadores?

El marinero Joel Hernández Mejía explicó que de acuerdo al pronóstico climatológico, al menos todo el fin de semana no podrán salir a pescar, lo que repercute económicamente a los pescadores.

“Hasta ahorita estamos esperando que recale la marejada, porque todo viene del norte hacia sur. Ayer pegó el viento norte fuerte aquí y ahorita que empiece a subir la marea vamos a ver qué tanto recala de marejada”.

El marinero agregó que si llegara a suceder una contingencia se les tiene que avisar a los dueños de las embarcaciones para que se retiren y así evitar daños. Alrededor de 50 lanchas, forman parte del muelle, ubicado sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, en la que salen al mar en búsqueda de variedad de pescado para consumo humano.

Joel Hernández Mejía agregó que si llegara a suceder una contingencia se les tiene que avisar a los dueños de las embarcaciones para que se retiren / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Para nosotros sí es mucha la afectación, porque no hay captura y aparte no hay trabajo y lo poco que se trabajó, con lo poco que va quedando, es con lo que sobrevive uno”, reconoció el experimentado marinero.

Joel explicó que los pescadores efectúan diferentes tipos de pesca, “por ejemplo cuando se tira la red en la tarde, a veces cuando está la corrida de pescado y ya empieza a calentar, se revisa a medianoche y uno viene llegando aquí a las cuatro o cinco de la mañana, ya sea que se traiga la red o se vuelva a tirar”.

Estos pescadores de red logran capturar, peto, sierra o cazón. El otro tipo de pesca, es cuando los pescadores salen a las 7:00 horas y regresan con captura de huachinango tras 12 horas de trabajo, pero, también hay otros pescadores, quienes salen a las 18:00 horas y regresan tras 10 horas de pesca, con rubio y pargo.

Este jueves, no había pescadores en el muelle, pero cuando salen a mar abierto, hasta 30 millas, incluso hasta Chachalacas, siempre es con la incertidumbre de regresar cargados de pescado para vender en los mercados de pescaderías o a personas que ya los esperan sobre el bulevar.

Hay otros pescadores, quienes salen a las 18:00 horas y regresan tras 10 horas de pesca / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Aquí no tenemos un sueldo fijo, aquí lo que haya de producción, es lo que gana uno. Un decir de trabajo de la tarde al otro, son mil pesos, pero puede pasar esas 24 horas y no ganar nada porque no hay producción”.

La actividad pesquera es fundamental para este grupo de aproximadamente 50 pescadores concentrados en este muelle. Mientras la navegación está cerrada deben salir a buscar otros trabajos en lo que esperan sea reabierto.

El marinero Joel agregó que los pescadores ya están acostumbrados a eta dinámica de trabajo, pero este año sintieron que hubo mas ocasiones en las que tuvieron que asegurar sus embarcaciones, debido a las condiciones climatológicas que azotan al puerto de Veracruz.

