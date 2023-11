¿Cuál es el pronóstico del clima en Veracruz? Te contamos

El Frente Frío 11 se encuentra estacionado al este de la península de Yucatán, por lo que la masa de aire frío que impulsa al frente se mantiene en la entidad veracruzana y provocará ambiente frío en las próximas 24 horas, principalmente en la zona norte y montañosa central de la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, las bajas temperaturas se presentarán en la zona norte y montañosa central por lo que hay alta probabilidad de heladas y caída de nieve o aguanieve. Asimismo habrá cielo nublado con nieblas y neblinas para la zona sur y de montaña, lluvias ligeras menores a los 15 mm para el norte del estado y regiones de montaña.

Local Por nevada en el Cofre de Perote PC emite recomendaciones

Mientras tanto en las cuencas de Coatzacoalcos y Tonalá se podrían registrar eventos moderados y también se prevé vientos del norte noroeste en costas y sur de Veracruz con rachas de hasta 40 km/h.

Además señala en su pronóstico regional que en Pánuco, Tuxpan Cazones y Tecolutla, tuvo nublado durante la tarde-noche de jueves y que se despejará por la mañana de viernes, además habrá lloviznas y lluvias dispersas de 5 a 15 MM, viento del oeste, suroeste y noroeste de 15 a 25 km/h con rachas en la costa. También habrá ambiente fresco a frío con heladas nocturnas y matutinas en alta montaña. Las mínimas y máximas que presentará Pánuco serán de 15/26, mientras que Tuxpan 17/24, Poza Rica 14/25 y Papantla 16/24.

Mientras tanto en Nautla y Misantla habría nublado a medio nublado con lloviznas y lluvias dispersas de 5 a 20 mm, además viento del oeste y suroeste de 15 a 25 km por hora con rachas en las costas. Además temperatura baja y ambiente frío a fresco con heladas y centelladas en altas montañas. Perote tendría 08/18, Vega de Alatorre 17/23, Martínez de la Torre 16/23 y Misantla 15/24.

En Nautla y Misantla habría nublado a medio nublado con lloviznas y lluvias dispersas | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

En Actopan, Antigua, Jamapa y Cotaxtla tendrá nublado por la noche a madrugada con lloviznas y lluvias menores de 5 mm, además despejado a medio nublado por la mañana, nieblas matutinas y nocturnas, presentará viento del noreste y oeste de 15 a 30 km/h con rachas en la costa, además ambiente fresco a frío por la noche a madrugada. Las temperatura en Actopan es de 9/21, Cardel 19/25, Cotaxtla 17/25 y Veracruz-Boca del Río 20/24.

En Actopan, Antigua, Jamapa, Cotaxtla-montaña, habrá nublado a medio nublado con lloviznas y lluvias dispersas de 5 a 10 mm despejado a medio nublado por la mañana, nieblas vespertinas y nocturnas, viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km por hora y se espera ambiente frío por la noche a primeras horas de la mañana con heladas nocturnas y matutinas en alta montaña. Las temperaturas son en La Joya 08/17, Naolinco 12/19, Xalapa 13/21, Huatusco 13/20 Coscomatepec 12/19 y Córdoba 14/21.

En el Papaloapan se espera nublado a medio nublado con lloviznas y lluvias dispersas de 5 a 20 mm, nieblas y viento del oeste y noroeste de 15 a 30 km por hora en la costa, también se espera ambiente fresco a frío durante la noche a madrugada, heladas y cencellada en montaña. Las temperaturas son: Orizaba 12/19, Tierra Blanca 17/27, Cosamaloapan 20/26, Alvarado 21/24, Ángel R. Cabada 22/26, Catemaco 19/23, San Juan Evangelista 19/24.

Actopan, Antigua, Jamapa, Cotaxtla-montaña, habrá nublado a medio nublado con lloviznas y lluvias | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Mientras tanto en Coatzacoalcos y Tonalá se espera nublado con posibles lluvias y lloviznas de 5 a 20 mm con disminución el potencial, nieblas, viento del oeste y noroeste de 15 a 30 km por hora con rachas en la costa, ambiente fresco a frío por la noche a madrugada, y las temperaturas que presentarán en Jesús Carranza es de 20/26, Coatzacoalcos-Minatitlán 22/26 y Las Choapas 21/27.

PICO DE ORIZABA Y EL COFRE DE PEROTE TUVIERON SUS PRIMERAS NEVADAS

La mañana de ayer se pudo apreciar que el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba presentaron sus primeras nevadas por lo que las autoridades de Protección Civil y Conagua tomaron precauciones necesarias, pues la zona comenzó a ser visitada por turistas.

Los termómetros de los municipios de Orizaba, Veracruz, Tuxpan y la capital veracruzana presentaron bajas temperaturas por lo que se espera también desciendan en las próximas horas.

Doble Vía ¡Se pintan de blanco! Pico de Orizaba y Cofre de Perote presentan sus primeras nevadas

La Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza Civil y la Secretaría de Turismo en coordinación con el Ayuntamiento de Perote, han tomado las precauciones necesarias en el Parque Nacional del Cofre de Perote, luego de que se reportó la caída de nieve y aguanieve a partir de las 4 de la mañana de ayer.

Es por eso que iniciaron extremar precauciones, además limitaron el paso a visitantes, pues muchas personas suelen ir a esos lugares para disfrutar el momento, sin embargo, las autoridades mencionan que es peligroso, por lo que tomaron las precauciones necesarias a partir de la altura del Parque Recreativo “Conejos”.

Las autoridades le piden a los visitantes que respeten los avisos que limitan los accesos al parque, así como las indicaciones de las autoridades que se encuentren presentes, además dieron a conocer que el acceso a la zona de antenas está prohibido.

Ayer se pudo apreciar que el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba presentaron sus primeras nevadas | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Igualmente piden no conducir vehículos no aptos para caminos de terracería y también recomiendan a las personas abrigarse adecuadamente, llevar agua y alimentos con alto contenido energético y piden a los visitantes no consumir bebidas alcohólicas en el parque ni acceder en estado etílico.

Igualmente les dicen que si tienen problemas cardiovasculares, de hipertensión, presión alta o baja, alguna lesión o cirugía, subir es un riesgo alto y además les indican que bajo ninguna circunstancia deberán salir de los caminos y senderos marcados ni encender fogatas, así mismo prestar atención a los pronósticos meteorológicos actualizados y evitar acudir si las condiciones no son favorables.