El Castillo y Las Cruces con casas inundadas y árboles caídos tras fuertes lluvias

El titular de Protección Civil Municipal de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, coordina a su personal para atender cualquier situación de riesgo que se presente por las lluvias que han caído en las últimas horas en la ciudad de Xalapa.

Afectaciones por las lluvias en Xalapa

En entrevista con Diario de Xalapa, mencionó que al momento hay saldo blanco por las lluvias, sin embargo, dijo que han brindado atención por tres árboles caídos y casas por inundaciones en la zona de El Castillo y Las Cruces, además a dos automovilistas que quedaron atorados en un encharcamiento en la zona de Plaza Museo.

“Afortunadamente no tenemos vidas que lamentar y el saldo es blanco, por otra parte, las empresas privadas están haciendo su propio trabajo en las obras sin obras y las empresas de instalaciones de cables que trabajan en el mantenimiento de vida, también alumbrado público, CMAS, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, y el área de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como Alumbrado Público”, explicó.

Además, explicó que las lluvias se están generando por bandas nubosas y la salida del frente frío, por lo que hay un choque atmosférico que está provocando en Xalapa lluvias con algunas emergencias, entre ellas, los tres árboles caídos que dijo ya quedaron retirados.

“También tenemos algunas situaciones de emergencia por obras en proceso, pero todas se están rehabilitando y trabajando con todo el equipo y maquinaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y las propias empresas”, explicó.

Destacó que, en la zona de El Castillo y Las Cruces hay un promedio de 127 mm por un promedio de lluvia de cuatro horas, en donde tuvieron el reporte de 12 casas afectadas.

“Afortunadamente no ha sido una cosa tan mayor, pero si hubo ingreso de lodo y agua; en ese lugar ya se encuentra nuestro equipo trabajando y todos los equipos de alerta y de emergencias”, detalló.

Debido a esta situación platicó que las inundaciones en El Castillo y las Cruces provocaron que la carretera resultará con agua, la que conduce a Chiltoyac, El Tronconal y la 6 de Enero, donde hay afectaciones con 1 metro de agua de altura.

“Por otra parte, hemos tenido un promedio de 120 llamadas de recomendaciones de alguna sugerencia de apoyos y auxilios de emergencias. Ha sido una lluvia total generalizada en el municipio, pero no hay un reporte de una sola colonia, ha habido bastante escurrimiento de agua, y esto lógicamente se va hacia la cuenca del Actopan”.

¿Cómo protegerse durante las lluvias?

Luis Sardiña, le recomienda a la población que se mantenga atenta y en alerta, pues, aunque está descendiendo el sistema lluvioso, hay una alerta de un próximo frente frío que estará ingresando en el territorio veracruzano.

También puntualizó que, las personas no pasen con carros donde haya una inundación, pues dijo que han visto personas, “que no respetan ni su propia vida, se la juegan y tenemos que irlos a ayudar. Tuvimos dos durante este día; dos carros quisieron atravesar una inundación y quedaron atorados a medio camino y tuvimos que ir a brindarles el apoyo con el área de Protección Civil para salvaguardar a la población y lógicamente el carro hasta que baje el descenso del agua; esto ocurrió en la zona de Plaza Museo”.

También pidió a las familias estar al tanto de las personas con discapacidad, así como adultos mayores, menores de edad y las propias mascotas.

“Por otro lado, aparte, nuestro respeto y desde luego apoyo moral y con principios y todo, a las personas con discapacidad, hay que estar atento a ellas y auxiliarlas como seres humanos en cualquier emergencia que acontezca; igual a los adultos mayores, menores de edad y a nuestras mascotas”.

¿Qué se sabe del hombre que fue arrastrado por un arroyo en Catemaco?

Respecto al video que circuló ayer en las redes sociales en el que se muestra un hombre que es arrastrado por un arroyo en el municipio de Catemaco, comentó que desconoce si el muchacho cayó o se aventó al agua.

“Vi el video de Catemaco, lo que sucede, no sé si el muchacho cayó o se aventó o quiso pasar el río, porque no se ve un río grande, él se agarró de un puente, pero lógicamente la fuerza del agua venía con una intensidad bárbara y se lo llevó”, dijo.

Agregó que, en el video se escuchan voces, sin embargo, puntualiza que la gente en lugar de aventarle una cuerda o un palo para rescatarlo desde el puente que dice no tenía agua, no lo realizaron.

“Que sucede cuando tenemos alguna inundación de calles, arroyos, lagunas o ríos, lógicamente la inteligencia del ser humano de todos en este mundo es inteligencia buena, no hay que atravesar ni hay que meterse, porque podemos ahogarnos”.

Igualmente volvió a remarcar que desconoce si se arrojó al río o cayó por accidente el hombre, por lo que le pide a la población que cuando haya este tipo de fenómenos, lo correcto es el resguardo en casa.

“Si tengo que salir a trabajar, me voy con la debida precaución, ya sea si voy en camión o en auto particular, ir con el más sumo cuidado, pero de ahí en fuera, no hay que atravesar inundaciones, ni a pie, ni con caballo, bicicleta o carro, con nada que nos pueda afectar nuestra vida, lo hemos reiterado mucho”, concluyó.