Frente por la familia protesta contra el aborto en la Casa de la Cultura Jurídica

Xalapa, Ver.- Integrantes del Frente Nacional por la Familia se manifestaron en la Casa de la Cultura Jurídica de la ciudad en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determinó recientemente que la penalización del aborto es inconstitucional.

El presidente del Frente en Xalapa, Gustavo Balderas presidente, señaló que hay un “abuso” de la Suprema Corte con la legalización del aborto.

Local

“Pasaron por encima de la soberanía de los estados, de la autonomía de los Congresos e imponiendo con sus decretos a nivel nacional la legalización del aborto”, dijo.

Por ello, realizaron un plantón de tres horas y dijo que todo sería de manera pacífica y remarcaron que legal o ilegal, el aborto sigue siendo un crimen.

Además, pidieron a los ministros de la Corte que no “ataquen” a los médicos objetores de conciencia al señalar que, por un lado, a las mujeres les da toda la libertad para decidir y no quieren que los médicos decidan conforme a su conciencia si practican un aborto o no.

“El aborto no es una enfermedad, no es una enfermedad terminal como el cáncer que, si no la atiendes de inmediato, te mueres; que no obliguen a los médicos a practicar abortos (…) una agenda establecida desde el Gobierno federal”, agregó.

Acusó que existe un amasiato entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar que “dio una decisión contraria a 47 resoluciones que había tenido antes indicando que los estados eran autónomos y que la Suprema Corte no podía cambiar la legislación estatal, ahora lo hacen”.