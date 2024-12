Recomendaciones para no pasar frío en casa durante el invierno

El próximo sábado, 21 de diciembre inicia la temporada de invierno, en Veracruz el otoño y los frentes fríos han traído varias precipitaciones, acompañadas de frío, pero también días calurosos que no dejan con la pregunta, ¿cómo amaneceremos al día siguiente? Aunque algo seguro es que todavía faltan los fríos y para esto te damos algunas recomendaciones para protegerte.

La dirección de Protección Civil Municipal en Córdoba nos brinda algunas recomendaciones para enfrentar la temporada de invierno en la zona centro, aunque la pueden ocupar en cualquier parte ya que la idea es mantenerse protegidos de las enfermedades que trae consigo el invierno año con año.

Otro dato importante a destacar es buscar tu centro de salud y preguntar por las vacunas de temporada, otra opción para que te puedes proteger de las enfermedades invernales, pero recuerda que debes preguntar a los especialistas que opciones tienes antes de que te quieras aplicar alguna inyección.

Recomendaciones para protegerte de los frentes fríos

Aunque las recomendaciones parezcan algo obvias, es necesarios seguirlas al pie de la letra, lo que no se puede garantizar es no contraer alguna enfermedad, lo que si podemos confirmar es que estos tips te ayudarán a protegerte del frío y así tratar de no pasar las vacaciones decembrinas enfermo.

Lo primero es darte los números de atención de Protección Civil Municipal de Córdoba a los que te puedes comunicar para solicitar cualquier información referentes a temas de seguridad durante la temporada invernal y los frentes fríos, recuerda que los números de emergencia no son un juego, el teléfono es el 271 712 18 22, también puedes enviar un WhatsApp al 271 177 89 50 y 271 254 91 40. Te dejamos las recomendaciones:

Mantén templada tu casa y evita utilizar la calefacción al máximo (en caso de tener)

Consume abundantes líquidos, frutas y verduras

Evita corrientes de aire y pérdidas de calor

Realiza actividad física en espacios cerrados

Abrígate bien

Son algunas de las recomendaciones que puedes seguir para evitar enfermedades al exponerte a los climas fríos, aunque existe un método muy útil conocido como el “método cebolla”, el cual consiste en cubrirse con varias prendas antes de salir de casa o en casa, depende el clima; estás prendas no solo te calientan mejor que una ropa gruesa, sino que te ayudan a adaptarle al sitio donde estés.

También puedes protegerte el rostro, la cabeza, manos y orejas, trata de evitar los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, entrar a lugares con aire acondicionado y luego salir rápido a la intemperie, también es necesario evitar el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados, ya que es dañino para la salud.

No podemos dejar atrás a las infancias, a las niñas y niños menores de 5 años hay que estarlos checando y abrigarlos bien, igual a las mascotas ya que también son susceptibles al frío, y recuerda seguir de cerca el pronóstico meteorológico para que estés al tanto de las condiciones en el lugar donde vives.