Fuertes olas rompen en muelle de Veracruz, por paso del Frente Frío #41

VERACRUZ, Ver.- Debido a las ráfagas de viento que se registran este día, una de las letras del Hospital Infantil de Veracruz se encuentra semidesprendida y la zona ya fue acordonada.

Alfonso García Cardona, director de protección civil, explicó que por las rachas de viento que superan los 100 kilómetros por hora, resulta complicado realizar maniobras para retirar ese y cualquier objeto desprendido a grandes alturas, pues se pondría en riesgo al personal de apoyo.

Decirles que es difícil que en este momento poder retirar o asegurar en este momento objetos que estén en lo alto. No hay manera de poder subirse con esas velocidades de tiempo. Me están diciendo que técnicamente no se puede levantar el camión escalera con vientos sostenidos de más de 40 km porque corre el riesgo de que se llegue a voltear

“Ahorita ya tengo vientos sostenidos superiores a los 70 km y como dije ya hay rachas que se han alcanzado los 100 km, entonces se pondría en riesgo tanto al personal como la máquina y que el objeto salga proyectado lastimando a otra persona o alguna propiedad”, justificó.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Aunado a ello han recibido diez reportes de auxilio relacionados por la caída de, una luminaria, cables de energía eléctrica, un semáforo así como un anuncio publicitario, incluso un tanque de gas estacionario fue desprendido por los fuertes vientos.

Decirles también que se están priorizando las llamadas. Hay llamadas en las cuales nos dicen ya se cayó un objeto en este caso voy hacer especifico en la luminaria de un estacionamiento, afortunadamente no daño ningún vehículo, ya está en el piso y ya de ahí no va a pasar, entonces estamos priorizando para evaluar otras situaciones en la cual no haya caído para ver que se puede hacer o si no se puede hacer por el momento

Las playas se encuentran también cerradas a los bañistas y es probable que permanezcan con la restricción hasta mañana por la marejada que habrá de dejar los vientos de norte.

De acuerdo a los pronósticos, se espera que las rachas de vientos más fuertes se registren entre las 12 del día y 4 de la tarde de este miércoles.

Ya para la tarde de este mismo día se espera que la intensidad de los vientos disminuya a 45 km/h, sin embargo loa efectos del Frente Frío se mantendrán hasta el jueves.