Fui un preso político y me torturaron: Nemi

“Siempre fui inocente, jamás cometí ningún delito y los cargos por los que me privaron de la libertad fueron falsos“, aseguró Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud y exdirector del DIF Estatal quien en conferencia de prensa destacó que fue un “preso político”.

Acompañado de su abogado, el político denunció que en su estancia en el penal de Pacho Viejo fue torturado física y psicológicamente además de que recibió amenazas contra su persona y su familia, esto para obligarlo a hacer declaraciones sobre hechos que no le constaban. “Y lo más importante, la aberración del proceso judicial para el que fui sometido”.

Local No soy represor como Yunes o Duarte, dice Gobernador

Nemi Dib explicó que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler, lo acusó de haber ordenado la firma de un contrato de ampliación del proyecto de la Torre Pediátrica del puerto de Veracruz, contrato que, dijo, nunca existió, nunca pasó por sus manos y que, de haber existido tuvo que haber sido firmado en febrero del 2013 y él tomó posesión de la Secretaría de Salud en marzo de ese mismo año.

Aseguró que, mediante irregularidades en el caso, lo mantuvieron privado de su libertad durante 15 meses, el último lapso de estos pasados entre su casa y el hospital debido a padecimientos médicos que lo tuvieron con riesgo de muerte. Incluso, dijo, estuvo 5 semanas sin atención médica hasta que intervinieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El exfuncionario estatal destacó que tuvo que recurrir a un amparo para que un juez revisara su caso y que es en esta segunda audiencia en la que la FGE no pudo presentar una sola prueba en su contra. “El contrato tenía una fecha previa a que yo fuera secretario y muchas otras aberraciones como el que los dos delitos por los que se me acusaban no requerían prisión preventiva (…) No hay una sola prueba de que yo ordené ese contrato”.