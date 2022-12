Toma precauciones: Poco transporte público el primero de enero en Veracruz

Veracruz, Ver.-Este domingo primero de enero del 2023 sí habrá servicio de transporte público, pero será reducido en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, advierte el vocero de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver), Jorge Ramos.

Adelanta que sólo estará trabajando el 40 por ciento del parque vehicular, y algunas rutas empezarán a funcionar después de las siete de la mañana por tratarse de un día de asueto.

“Si bien es cierto que el día primero de enero es un día de asueto no lo será así para el transporte público, lo que se tiene previsto en el tema de movilidad es que sí disminuirá la cantidad de autobuses que prestarán su servicio, pero eso no quiere decir que no vaya a haber servicio de transporte público”.

“También es una realidad que de 5 de la mañana a 7 de la mañana es muy poco el aforo que se tiene registrado, sin embargo habrá servicio de transporte público en unidades habitacionales, colonias hacia el centro de la ciudad, pero dependiendo de cada ruta será la extensión que haya en las corridas”, advierte el empresario transportista.

Para el sábado 31 de diciembre las unidades estarán circulando de manera normal porque se espera un incremento en la movilidad, ya que además será fin de semana de quincena.

En ese sentido, el entrevistado recomendó a los usuarios tomar sus precauciones porque las unidades tardarán más de lo normal en pasar. "Tomen sus precauciones quienes vayan a utilizar el transporte público el día primero, salgan con suficiente tiempo de sus hogares para que puedan tomar el camión que los llevará", piden.

Los taxistas aún no se han expresado su postura sobre este día; no obstante, algunos mencionaron que podrían trabajar este día, aunque las tarifas aumentarían debido a la relación oferta-demanda.