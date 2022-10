¿Estudiantes falsean información para obtener becas?; director de Fundación UV declara

Estudiantes de la Universidad Veracruzana falsean información para poder recibir una beca por lo que en algunos casos se les ha retirado, dio a conocer el director de la Fundación de la UV, Facundo Pacheco Rojas.

En entrevista precisó que aunque durante la pandemia la demanda de becas incrementó un 20 por ciento, al semestre logran otorgar una beca a cerca de 500 de cerca de mil 500 solicitudes que reciben, pues la proporción es de 3 a 1; aún así, expuso que la oferta es buena.

"Aquí el detalle es que los estudiantes a veces no llenan todos los documentos, nosotros nos hemos topado que a veces los estudiantes no entregan a tiempo sus evidencias, sus credenciales de que sí lo necesitan. Lo que nosotros también queremos hacerle conciencia a los estudiantes es que no falseen la información, porque también se da eso".

¿Cómo falsean la información para obtener una beca?

Expuso que por ello son muy rigoristas en el manejo de la información para que realmente se le otorgue a quien lo necesita pues hay estudiantes que falsean calificaciones o dicen que sí necesitan, pero "están mostrando un celular muy caro y no son congruentes con que necesitan el dinero".

Advirtió que cuando se falsea la información, "se les cacha con una mentira o una calificación que no les corresponde", el documento se lleva a junta académica de la facultad donde deciden si los expulsan o sancionan, pero sí se les quita la beca pues así está establecido en la convocatoria.

Sostuvo que la idea es que utilicen el dinero para seguir estudiando y disminuir el índice de deserción para que el motivo económico no sea pretexto para dejar de estudiar.

Señaló que durante la pandemia por Covid-19 hubo una baja de donantes sobre todo del sector empresarial, pero también una sustitución de varios académicos, funcionarios y administrativos de la UV.

¿Cuánto aumentó la demanda de becas en la UV?

Además, expuso que durante el 2021 y 2021 creció la demanda de becas en un 20 por ciento, lo que se ha regularizado ya este año.

Facundo Pacheco Rojas advirtió que algunos estudiantes de la Universidad Veracruzana falsean información para poder recibir una beca | Foto: Ariadna García | Diario de Xalapa

Explicó que ahora, el empresario poco a poco se ha ido recuperando y han ganado también algunos corporativos. Los estudiantes dependiendo de la región reciben una beca de 5 mil pesos, en el caso de Xalapa al semestre y de 6 o 7 mil pesos en la zona de Veracruz.

Dijo que el objetivo de la fundación, que tiene 30 años de haberse constituido, es principalmente el otorgamiento de becas a estudiantes de escasos recursos de la universidad por lo que reciben fondos de diferentes lados y sus donantes principales son particulares y corporativos.

Además, existe desde hace 10 años el programa de Adopta un Becario principalmente en la zona de Xalapa y Veracruz, otorgando alrededor de 80 becas por semestre y se reúnen alrededor de 2 millones de pesos por año.

"También tenemos alianza con el programa Bécalos que nos da peso a peso, empezamos con 240 mil y ahorita vamos en 2.4 millones de pesos en donde la universidad, la fundación y el programa Bécalos otorga becas específicas a las áreas técnicas, pero también al talento y escasos recursos".

Sumado a ello, hay un programa Siempre Universitarios donde se aceptan micro donativos desde los 50 pesos a través de tarjetas para las causas de la fundación como el mantenimiento de las instalaciones.