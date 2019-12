Ganaderos reportan afectaciones por heladas en 9 municipios

Boca del Río, Ver.- Al menos nueve municipios ganaderos ubicados en la zona de alta montaña están siendo afectados por las heladas y esto podría impactar en la producción de leche informó el presidente de la Unión Ganadera Regional Zona Centro (UGRZC) Jesús Ortega Couttulenc.

En entrevista precisó que de los 23 municipios que se encuentran en la zona montañosa, las asociaciones ganaderas ya han reportado afectaciones en nueve.

Local Tras larga sequía, ganaderos confían en la temporada de lluvias





Alertó que estos daños podrían impactar en la reducción de la producción de leche porque debido a las condiciones climáticas de estos municipios se trata de un ganado especializado completamente lechero.

Detalló que entre algunos municipios afectados se encuentra Las Vigas, Perote y Acajete.

“Con las heladas el ganado no come, sufre mucho porque el frió quema el pasto y los animales solo están encogidos. No hay mucho ganado afortunadamente porque es una ganadería especializada completamente lechera y ellos tienen la reserva, pero no les va a alcanzar, la ganadería de leche es muy delicado por su raza”, dijo.

Por ello confirmó que ya se hizo la solicitud al Secretario de Desarrollo Agropecuario para que se haga la declaratoria de emergencia porque los efectos de las heladas y sequía dejarán en crisis al sector.

Ortega Couttulenc comentó que tanto las heladas como la sequía afectan al sector ya que durante la época de calor también registraron fuertes afectaciones en el corredor de la zona de Camarón de Tejeda, Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado principalmente.

Al reunirse con los socios de la ganadera local, mencionó que hay temor de que el 2020 sea un año más seco que impacten en la producción de ganado y la carne de res.

“Estamos preocupados, sentimos que será un año difícil el tema de la sequía, van a decir, que chillones, aun no llegamos, pero si nos preocupa que sea igual o peor que el 2019”, agregó.