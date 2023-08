Añora terminar la preparatoria: historia del limpiaparabrisas José Luis

Su objetivo es seguir estudiando para al menos tener la preparatoria y conseguir un trabajo mejor, por ahora José Luis García trabaja limpiando los parabrisas de los automóviles que circulan por la avenida Lázaro Cárdenas, de esta ciudad.

A sus 25 años y ya casado, explica que muchas veces su oficio es peligroso porque muchos conductores van a gran velocidad y eso lo pone en riesgo, “pero hasta ahora he logrado esquivar los peligros y solo me he quedado con algunos sustos”.

Te puede interesar: Comprar objetos de segunda mano, cada vez con más aceptación en Xalapa

¿Cuál es el sueño del joven xalapeño?

Este joven xalapeño señala que vive en la colonia Progreso desde donde llega caminado todos los días para buscar el sustento que llevará a su hogar, “ya me casé y estoy decidido a buscar un empleo mejor, pero me dicen la preparatoria y solo terminé la secundaria, así que la meta es estudiar ese nivel aunque sea los sábados, pero por ahora ando buscando opciones”.

José Luis García planea terminar su preparatoria | Foto: Jesús Escamiroza

Doble Vía ¿Se puede vivir de vender hamburguesas? Jorge emprendió negocio en Xalapa

Llegó a limpiar parabrisas porque tenía que trabajar y lo que encontraba no le permitía ganar bien o el horario era muy largo, “aquí yo controlo mi tiempo y pues ya sé que corriendo entre los autos puedo ganarme unos 120 pesos cada día, aunque no es mucho sirve para pagar lo indispensable”.

Hay algunos empleos en Xalapa, pero necesito tener la preparatoria tan solo para ser dependiente en algún comercio “y no la tengo, por eso es que me gustaría poder seguir estudiando, porque cada día las exigencias son mayores para entrar a una fuente laboral”.

Indica que tuvo la opción de trabajar como cargador en un comercio pero pues el trabajo es duro y el horario largo, “por lo que mejor me quedé aquí que aunque hay riesgos físicos, es un trabajo digno que me permite juntar unos pesos”.