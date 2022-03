¿De la celda de un penal a un palacio?, el caso de Pasiano

Abanderado por el PT, Pasiano Rueda Canseco, es el virtual ganador de la elección extraordinaria del municipio de Jesús Carranza. Dicho triunfo lo consiguió a pesar de estar preso en el penal de Tuxpan, donde está recluido desde el 30 de octubre de 2021 por los presuntos delitos de ultrajes a la autoridad, portación de arma de fuego y narcomenudeo.

El ganadero fue seleccionado por segunda ocasión para representar al Partido del Trabajo en la elección municipal. La primera de estas el 6 de junio de 2021.

El pasado 8 de marzo la defensa del político solicitó una audiencia de sobreseimiento para dejar sin efectos la imputación por ultrajes; sin embargo, eso no fue posible porque el Juez a cargo del caso señaló que no había sido notificado en torno a la invalidez del delito. Debido a que sus derechos político-electorales no fueron suspendidos, el PT lo ratificó como candidato a la alcaldía, por lo que su nombre apareció en la boleta electoral del pasado 27 de marzo y, de acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sería el virtual ganador al obtener 5 mil 129 votos. El representante de Morena, Luis Alfredo Pacheco Peralta, se quedó 580 votos atrás, al sumar 4 mil 549 votos.

Será el próximo 30 de marzo que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) realice el cómputo final y valide los resultados.

Un día después de ello, se dará una nueva audiencia en la que, de acuerdo con los petistas, se prevé que la medida cautelar de prisión preventiva sea cambiada, a fin de que pueda rendir protesta el próximo 1 de julio, fecha en la que entran en funciones las nuevas autoridades municipales.

De no ser así, su suplente Enrique Cruz Canseco, sería quien asuma el cargo hasta el 2025, fecha en que concluyen las administraciones municipales.

Pasiano Rueda Canseco dio conferencia antes de ingresar a la cárcel. | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Las elecciones Jesús Carranza, realizadas el pasado 6 de junio del año pasado, se invalidaron, debido a que el 20 de junio habitantes de ese municipio quemaron paquetes electorales para evitar que fueran trasladados a Xalapa, donde serían recontados ante la mínima diferencia de 85 votos entre el primero y segundo lugar. Ese mismo día, además, se registraron agresiones en contra de elementos de seguridad.

Tras los hechos, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, declaró en conferencia de prensa que los hechos supuestamente serían responsabilidad de “alborotadores” ligados al candidato Pasiano Rueda Canseco.

En aquella fecha, afirmó que, con infiltrados, el representante del PT habría incitado a la población a atacar a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que intentaban apoyar en el traslado de paquetería electoral a Xalapa, donde se definiría al ganador de las elecciones

Además, el pasado 17 de agosto el mandatario estatal declaró que la Familia Michoacana tenía presencia en la zona de Jesús Carranza y Sayula de Alemán, y presuntamente Pasiano Rueda estaría ligado con el grupo delictivo y su operación en la zona.

EL DÍA QUE SE DEFENDIÓ

El 20 de junio de 2021, en conferencia de prensa desde un café de la capital veracruzana, Pasiano Rueda Canseco justificó los actos de violencia registrados en Jesús Carranza, al asegurar que el pueblo se cansó de las “artimañas” del OPLE.

Destacó que la ventaja, aunque de 85 votos sobre el abanderado de Morena, Alfredo Pacheco, debía ser motivo de resolución de parte del organismo electoral.

“Aprovecho la situación para lamentar los hechos que se suscitaron en el municipio de Jesús Carranza, la gente se defendió, se cansó, se manifestó de una manera pacífica y no aguantaron los engaños, las mentiras del organismo. Después de 14 días que estuvo la gente aguantando, siendo tolerante, la gente es muy noble, pero se cansó”, expuso. Mencionó que un grupo de “porros” logró irrumpir en el conteo que realizaba el OPLE y, finalmente, la población sin distingo de partido actúo.

Además, argumentó que desde el 8 de junio los simpatizantes de Morena iniciaron con disturbios, “ los de Morena llevaron a un grupo de porros y lograron irrumpir el conteo del Consejo, luego renuncian los consejeros y de ahí se empiezan a integrar los ciudadanos”.

ES PRESO POLÍTICO

El diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, aseguró que Pasiano Rueda Canseco, virtual ganador de la contienda extraordinaria de Jesús Carranza es un preso político.

“No es un narcotraficante, nosotros confiamos en que pronto quede en libertad para que pueda asumir el cargo para el que fue seleccionado por la ciudadanía”, expuso.

Refirió que al candidato también se le acusa por los presuntos delitos contra la salud, pero se cuenta con las pruebas para demostrar que esa acusación no se configura, por lo que su detención se debió a temas políticos. Afirmó que se está trabajando en su defensa penal para que quede libre por el delito de ultrajes a la autoridad que se le imputa, ya que por ello fue su detención y dicho ilícito está invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Destacó que se tienen dos fechas para que Pasiano Rueda pueda rendir protesta, el 1 de julio que es la fecha oficial y, en caso de que aún esté ausente, el Congreso tendría que esperar hasta 60 días posteriores para llamar a su suplente.